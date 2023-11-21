Bucaspor 1928 İç Sahada Lider

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, iç sahada gösterdiği performansla dikkat çekiyor. İç sahada oynadığı 7 maçın 6'sını kazanan takım, 18 puanla lider konumda bulunuyor. Ayrıca takımın başına geçen Cüneyt Dumlupınar yönetimindeki Bucaspor 1928, son 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 4. sıraya yükseldi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, bu sezon iç sahada topladığı 18 puanla bu alanda ligin en iyi takımı konumunda bulunuyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, bu sezon itibariyle evinde gösterdiği performansla dikkatleri çekmeyi başardı. İç sahada oynadığı 7 maçın 6'sını kazanan sarı-lacivertli ekip, ligin ilk haftasındaki Vanspor yenilgisinden sonra Yeni Buca Stadyumu'nda oynadığı karşılaşmalarda bir daha puan kaybı yaşamadı. Bu süreçteki müsabakalarda Karacabey Belediyespor, Nazilli Belediyespor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor, Bursaspor, Serik Belediyespor ve Kırklarelispor'u mağlup eden İzmir ekibi, evinde topladığı 18 puanla ligin en iyi takımı konumunda bulunuyor.

Öte yandan Bucaspor 1928'de Sefa Yılmaz, Koray Altınay ve Erhan Kartal'ın yönetim kararıyla kadro dışı bırakıldığı iddia edildi.

Cüneyt Dumlupınar, maç kaybetmedi

Teknik Direktör Ahmet Yıldırım'dan sonra takımın başına geçen Cüneyt Dumlupınar, sarı-lacivertlilerin başında çıktığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu süreçte toplayabileceği 12 puanın 8'ini toplayan Bucaspor 1928, ligde 4. sıraya kadar yükseldi. Ayrıca iç sahada etkili bir performans sergileyen takımının dış sahada da aynı performansı sağlaması için Cüneyt Dumlupınar ve ekibinin yoğun bir çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi. - İZMİR