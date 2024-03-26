Bucaspor 1928 Formasıyla 4 Gol Atan Erhan Çelenk

Bucaspor 1928 forması giyen 35 yaşındaki forvet oyuncusu Erhan Çelenk, sarı-lacivertli formayla çıktığı son 4 maçta 4 gol attı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Ahmet Yıldırım'dan boşalan teknik direktörlük görevine Cüneyt Dumlupınar'ın gelmesiyle birlikte çıkışa geçen Bucaspor 1928, son haftalarda üst üste aldığı 7 galibiyetle önemli bir başarıya imza attı. Alınan bu sonuçlarla İzmir ekibi, 63 puanla lider Erokspor'un 4 puan arkasına konumlandı. Sarı-lacivertlilerde ön plana 35 yaşındaki oyuncu Erhan Çelenk çıktı. Bu sezon sarı-lacivertli formayla ligde 8 gol kaydederek takımının en skorer oyuncusu konumunda bulunan tecrübeli forvet, oynadığı son 4 maçta da 4 gol attı. Bursaspor ile Kırşehir FSK maçlarında birer gol atan Çelenk, Adıyaman FK müsabakasında da iki gol atmayı başardı.

Erhan Çelenk, geçtiğimiz sezon Bucaspor 1928 formasıyla kaydettiği 15 golle TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta gol kralı olmayı başarmıştı. - İZMİR