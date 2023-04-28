Bucaspor 1928'de hedef 3 puan

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, yarın saat 15.00'te Zonguldak Kömürspor'u konuk edecek.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, yarın saat 15.00'te Zonguldak Kömürspor'u konuk edecek.

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 34. haftasında yarın Zonguldak Kömürspor'u ağırlayacak. Zorlu müsabaka 15.00'te Buca İlçe Stadyumu'nda oynanacak. Şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertliler, orta sıralarda yer alan Zonguldak Kömürspor'u mağlup ederek zirve yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Karşılaşma öncesinde İzmir temsilcisi, ligde topladığı 69 puanla ikinci sırada yer alırken, Zonguldak Kömürspor ise 48 puanla sekizinci sırada bulunuyor.

Öte yandan Bucaspor 1928, 1461 Trabzonspor FK maçında yapılan çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle Zonguldak Kömürspor müsabakasında taraftarından yoksun olacak. - İZMİR