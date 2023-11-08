Bucaspor 1928, 10 maçlık yenilmezlik serisine imza attı

TFF 2. Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, ligde oynadığı son maçta 6 galibiyet 4 beraberlik elde etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta aldığı Vanspor FK mağlubiyetinden sonra yenilgi yüzü görmeyen Bucaspor 1928, daha sonra çıktığı karşılaşmalarda Karacabey Belediyespor, Nazilli Belediyespor, Beyoğlu Yeniçarşıspor, Ankara Demir, Bursaspor ve Serik Belediye'yi mağlup ederken Yeni Mersin İdman Yurdu, Ankaraspor, Altınordu ve Adıyaman FK ile de berabere kaldı. Bu sonuçlarla birlikte sarı-lacivertliler 10 maçlık yenilmezlik serisine imza attı. 12 Kasım Pazar günü Kırşehir FK'ya konuk olacak olan İzmir temsilcisi, bu seriyi 11 maça çıkarmak için hata yapmak istemiyor.

Öte yandan Ahmet Yıldırım'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Cüneyt Dumlupınar, sarı-lacivertlilerin başında çıktığı 2 maçta bir beraberlik bir galibiyet aldı. - İZMİR