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Bu ne hal Casemiro! Antrenmanda gören takım arkadaşları gözlerine inanamadı

Spor Haberleri

Manchester United'ın yıldız futbolcusu Casemiro, antrenmanlardaki fazla kilolarıyla dikkat çekti. Başarılı oyuncunun o halleri sosyal medyada gündem oldu.

İngiliz devi Manchester United'ın yıldız futbolcusu Casemiro, fazla kilolarıyla gündem oldu. 31 yaşındaki başarılı oyuncunun o halini görenler gözlerine inanamadı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Real Madrid forması giydiği dönemlerdeki fiziğiyle akıllarda yer edinen Brezilyalı yıldız, bu kez fazla kilolarıyla gündem oldu. Sosyal medya kullnıcıları yaptıkları yorumlarla Casemiro'yu eleştirdi.

Bu ne hal Casemiro! Antrenmanda gören takım arkadaşları gözlerine inanamadı

Bu ne hal Casemiro! Antrenmanda gören takım arkadaşları gözlerine inanamadı

Bu ne hal Casemiro! Antrenmanda gören takım arkadaşları gözlerine inanamadı

İşte o yorumlardan bazıları;

Bu ne hal Casemiro! Antrenmanda gören takım arkadaşları gözlerine inanamadı

Bu ne hal Casemiro! Antrenmanda gören takım arkadaşları gözlerine inanamadı

Bu ne hal Casemiro! Antrenmanda gören takım arkadaşları gözlerine inanamadı

Bu ne hal Casemiro! Antrenmanda gören takım arkadaşları gözlerine inanamadı

Bu ne hal Casemiro! Antrenmanda gören takım arkadaşları gözlerine inanamadı

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Manchester United Spor Haberler

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