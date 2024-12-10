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Bronz Madalyalı Karateci Uğur Aktaş: "Dünya Şampiyonası İçin Hazırlanıyoruz"

Bronz Madalyalı Karateci Uğur Aktaş:
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Tokyo 2020'de bronz madalya kazanarak Türkiye'yi temsil eden karateci Uğur Aktaş, Karate 1 Premier Lig Paris'in dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılabilmek için son derece önemli olduğunu belirtti. Aktaş, önümüzdeki yıl Mısır'da yapılacak dünya şampiyonasına hazırlanmakta olduklarını vurguladı.

Tokyo 2020'nin bronz madalyalı karatecisi Uğur Aktaş, dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılabilmek için Karate 1 Premier Lig Paris'in son derece önem taşıdığını söyledi.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Tekirdağ Eğitim Akademisi Projesi" kapsamında Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde "Yetkin ve erdemli insan" söyleşisi için Tekirdağ'a gelen Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tokyo'dan sonra olimpiyatlarda yer almadıkları için dünya ve Avrupa şampiyonalarının kendileri için öneminin arttığını belirtti.

Dünya şampiyonasına katılabilmek için Karate 1 Premier Lig Paris'in önemli olduğuna vurgu yapan Aktaş, "Dünya şampiyonası için hazırlanıyoruz. Artık dünya şampiyonalarına premier liglerde aldığımız puanlarla ilk 32'de olacak şekilde katılabileceğiz. Şu anda ilk 32 içerisindeyim." dedi.

Aktaş, ligi elde edeceği puanlarla zirvede tamamlamak istediğini dile getirdi.

Her zaman kendini formda ve hazır tuttuğunu vurgulayan Aktaş, "Gelecek yıl Mısır'da yapılacak dünya şampiyonası için antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Ocak ayından itibaren premier lige katılacağız. Önümüzdeki yıl Türkiye şampiyonası ve sonrasında Avrupa şampiyonası için mücadele vereceğim." diye konuştu.

"Her sporcunun hayali İstiklal Marşı'nı okutmak"

Aktaş, her milli sporcunun şampiyonalarda en büyük hayalinin Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu dile getirdi.

Türk sporcuların milli ve manevi duygularını yoğun yaşadığını vurgulayan Aktaş, "Orada bütün ülkeler ve sporcular sizin İstiklal Marşı'nızı dinliyor. Bu anlatılmaz, tarif edilemez bir duygu. Her sporcunun hayali İstiklal Marşı'nı okutmak. Tarif edilemez bir gururu yaşamak için bu mücadeleleri verip, maçlarda şampiyon olmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Spor
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