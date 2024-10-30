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Taraftarları taşıyan otobüs ateşe verildi: 1 taraftar yanarak can verdi

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Brezilya futbolunda taraftar şiddeti korkunç bir sonuçla bitti. Cruzeiro takımının 'Mafia Azul' taraftar grubu, deplasmanda 3-0 kaybettikleri Athletico Paranaense maçından dönerken saldırıya uğradı. Palmeiras'ın 'Mancha Alviverde' taraftar grubunun saldırısı sonucu 30 yaşındaki Jose Victor dos Santos Miranda yanarak hayatını kaybetti ve 12 kişi ciddi şekilde yaralandı. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Brezilya futbolunda yaşanan taraftar şiddeti, korkunç bir ölümle sonuçlandı. Cruzeiro takımının 'Mafia Azul' taraftar grubu üyeleri, deplasmanda 3-0 kaybettikleri Athletico Paranaense maçından dönerken saldırıya uğradı. 27 Ekim Pazar günü yaşanan olayda, Palmeiras'ın 'Mancha Alviverde' taraftar grubunun havai fişek ve çivilerle otobüse saldırdığı öğrenildi.

Sao Paulo'nun Mairipora bölgesindeki Fernao Dias Otoyolu'nda gerçekleşen saldırıda, 30 yaşındaki Jose Victor dos Santos Miranda yanarak hayatını kaybetti. Olayda 12 kişi kurşun yaraları ve çeşitli travmalarla ciddi şekilde yaralandı. Yaralılardan 14'ü Anjo Gabriel Hastanesi'ne, 3'ü ise Franco da Rocha Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mairipora Polis Merkezi, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek saldırganları tespit etmeye çalışıyor. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Cruzeiro kulübü yaptığı açıklamada, "Tutku ve kalabalıkları birleştiren bir spor olan futbolda şiddete yer yok. Bu suç eylemlerine son vermeliyiz" ifadelerini kullanırken, Palmeiras da "Futbol asla kavga ve ölümlere sahne olmamalı. Suçlular en ağır şekilde cezalandırılmalı" açıklamasında bulundu.

Brezilya'da taraftar otobüsü ateşe verildi: 1 taraftar yanarak can verdi

Brezilya'da taraftar otobüsü ateşe verildi: 1 taraftar yanarak can verdi

Brezilya'da taraftar otobüsü ateşe verildi: 1 taraftar yanarak can verdi

Taraftarları taşıyan otobüs ateşe verildi: 1 taraftar yanarak can verdi
Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor

Palmeiras Brezilya Güvenlik 3-sayfa Futbol Hukuk Dünya Spor

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