2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda kadınlar alp disiplini iniş kategorisinde ABD'li sporcu Breezy Johnson, 1:36.10'luk derecesiyle altın madalya elde etti. Gümüş madalyayı Alman Emma Aicher, bronzu ise İtalyan Sofia Goggia aldı. Lindsey Vonn, yarışta yaşadığı kaza nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın alp disiplini kadınlar iniş kategorisinde ABD'li Breezy Johnson, altın madalya elde etti.

İtalya'daki organizasyonun ikinci gününde alp disiplini kadınlar iniş müsabakaları, Cortina'daki Tofane Alp Disiplini Kayak Merkezi'nde yapıldı.

Bu disiplinde son dünya şampiyonu Breezy Johnson, bir dakika 36.10 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Alman Emma Aicher, 0.04 saniye farkla gümüş, ev sahibi ülkeden 2018'in olimpiyat şampiyonu Sofia Goggia, liderin 0.59 saniye gerisinde bronz madalya aldı.

Kariyerinde 5. kez olimpiyatlara katılan ABD'li kayakçı Lindsey Vonn ise yarışın başındaki kazanın ardından ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

