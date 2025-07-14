Borussia Dortmund'dan Türkiye'ye transfer

Trendyol Süper Lig ekiplerinde Alanyaspor, Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'un oyuncusu Baran Moğultay'ı kiralık olarak renklerine bağladı.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANDI

Corendon Alanyaspor kulübünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Baran Moğultay'ın satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadroya katıldığı belirtilerek, 'Kulübümüz, Borussia Dortmund takımından, Türkiye Ümit Milli Takımımızda da forma giyen sol kanat oyuncusu Baran Moğultay'ı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadromuza dahil etti.' denildi.

KARİYERİ

Almanya doğumlu olan Moğultay, futbola MSV Duisburg altyapısında başladıktan sonra Borussia Dortmund'a transfer olmuştu.