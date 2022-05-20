Bornova Belediyesi Karşıyaka - Sigortam.net: 76-84 - Haberler

Bornova Belediyesi Karşıyaka - Sigortam.net: 76-84
Demirören Haber Ajansı - Spor
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MİSLİ.com Türkiye Basketbol Ligi Play-Off çeyrek final rövanş maçında Sigortam.net'e evinde mağlup olan Bornova Belediyesi Karşıyaka, yarı final şansını kaçırıp sezonu tamamladı: 76-84.
MİSLİ.com Türkiye Basketbol Ligi Play-Off çeyrek final rövanş maçında Sigortam.net'e evinde mağlup olan Bornova Belediyesi Karşıyaka, yarı final şansını kaçırıp sezonu tamamladı: 76-84. Eşleşmenin ilk maçını 83-76 kaybeden İzmir temsilcisi, rakibini Bornova Altındağ Atatürk Spor Kompleksi'ndeki rövanşta ağırladı. Karşılaşmanın ilk periyodu 19-29, ilk devresi 45-45, üçüncü periyodu da 57-67 tamamlandı.- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Spor