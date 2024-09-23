Üye Girişi
Haberler

Bomba iddia! Batuhan Karadeniz, Türkiye'ye adım atar atmaz gözaltına alınacak

Bomba iddia! Batuhan Karadeniz, Türkiye'ye adım atar atmaz gözaltına alınacak
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, futbolu bıraktıktan sonra kariyerini yorumculuk yaparak sürdüren Batuhan Karadeniz'in yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı ve bahis oynadığını gerekçesiyle gözaltına alınacağını iddia etti. Karadeniz'in tüm banka hesaplarına inceleme başlatıldığını belirten Haskoloğlu, "Şahıs bu işler için Gürcistan'a gitmişti ve Türkiye'ye giriş yaptığı anda gözaltına alınacak" dedi.

Trabzon spor, Beşiktaş, Eskişehir spor gibi takımlarda forma giyen ve 2022 yılında Van spor'da aktif futbolculuk kariyerini noktalayarak yorumculuk yapan eski futbolcu Batuhan Karadeniz için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

BANKA HESAPLARINA İNCELEME BAŞLATILDI

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı ve bahis oynadığını iddia ettiği Batuhan Karadeniz'in tüm banka hesaplarına inceleme başlatıldığını öne sürdü.

"TÜRKİYE'YE GİRER GİRMEZ GÖZALTINA ALINACAK"

Haskoğlu paylaştığı haberde, "Şahıs bu işler için Gürcistan'a gitmişti ve Türkiye'ye giriş yaptığı anda gözaltına alınacak. Ayrıca şahsın spor programlarını yapan diğer şahıslar da inceleniyor. Tüm hesaplarına bakılıyor. Bu konuyla ilgili elde ettiğim geçmişe dair farklı bilgileri ve yasadışı bahis oynatan farklı kişileri, kurumları da ifşa edeceğim" dedi.

Bomba iddia! Batuhan Karadeniz, Türkiye'ye adım atar atmaz tutuklanacak

CANLI YAYINDA YASA DIŞI KUMAR OYNADI

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından canlı yayın açan Batuhan Karadeniz, yasa dışı bahis sitesinden kumar oynamıştı. Türkiye'de yasak olan bir bahis sitesinden kumar oynayan ve bunu takipçileriyle paylaşan Karadeniz, yoğun tepki almıştı.

Bomba iddia! Batuhan Karadeniz, Türkiye'ye adım atar atmaz tutuklanacak

KENDİSİNİ ELEŞTİRENLERE KÜFÜR ETTİ

kendisine yöneltilen eleştirilerden sonra çılgına dönen Batuhan Karadeniz, ateş püskürdü. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun, "Batuhan Karadeniz isimli kişi, yasa dışı bahis sitesinden kumar oynayıp binlerce kişiye canlı yayın yapıyor. Şahıs, Türkiye'de yasaklı olan bahis sitesinin ismini ara ara ekranda gösteriyor" şeklindeki paylaşımına da küfür ve hakaretlerle cevap vermişti. Haskaloğlu'na hakaret eden Batuhan, Metrobüse biniyorsun kumar sesi. Serdar Ortaç'ın canlı yayınını izliyorsun arkada yine aynı ses. Sen bana ne anlatıyorsun? Duyar mı kasıyorsun? Beyinsiz, gerizekalı. Ben zaten Instagram hesabımdan duyuruyorum gelin yayın yapıyorum diye. Sanki çok büyük bir olay bulmuş gibi konuşuyor. Ne büyük haber yaptın" ifadelerini kullanmıştı.

Bomba iddia! Batuhan Karadeniz, Türkiye'ye adım atar atmaz tutuklanacak

Batuhan'ın sözlerine karşılık veren İbrahim Haskoloğlu ise inceleme başlatılacağını ifade ederek "Batuhan Karadeniz hakkında gerekli yetkililere bilgi verdim. Şahıs hakkında yasa dışı bahis oynatmak ve reklam yapmaktan inceleme başlatılacak. Şahıs ayrıca izinsiz şekilde birçok kez çekiliş yapmış" demişti.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Batuhan Karadeniz Batuhan Karadeniz Gürcistan Karadeniz İnceleme 3-sayfa Türkiye Futbol Hukuk Banka Spor

Şehit polise eşinden kahreden veda: İzin aldık gelecektik, vatan sağ olsun

Şehit polise memleketinde acı veda

 Polisimizi şehit eden alçağa 'Pişman mısın?' diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü

O alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü

 CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor

CHP, İmamoğlu için toplanıyor
İsrail'den Lübnan'a saldırı! 182 ölü, 700'den fazla yaralı var

İsrail bomba yağdırıyor: 182 ölü, 700'den fazla yaralı
500

Yorumlar (4)

hüseyin Koçak:

ülkenin sonunu getirdi bu kumar

5
2
yanıtYanıtla
GAGS:

duayen gazeteci ibo.. :D

5
0
yanıtYanıtla
Atilla Han:

Santaj montaj desin kurtulur!

3
1
yanıtYanıtla
Baba Yabgu:

Gözaltına alınsa ne olacak milyonlarca kara para aklayanlar nerde

4
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Münferit ne demek? Münferit olay ne demek? 23-24 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı (Adana Kebabı)? 23 Eylül Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? 21-22 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Karadut Tayfun kim? Karadut dizisi Tayfun Karca gerçekte kim (Şükrü Özyıldız)? BUSKİ Bursa su kesintisi! 23-24 Eylül Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 23-24 Eylül Sarıçam, Ceyhan, Karataş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 23-24 Eylül Ereğli, Beyşehir, Seydişehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Karadut Zuhal kim? Karadut dizisi Zuhal Erdem gerçekte kim (İrem Helvacıoğlu)? Karadut oyuncuları kim? Karadut dizisi karakterleri ne?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });