Boluspor, Ümraniyespor yenilgisiyle bitime 4 hafta kala düşme hattına girdi - Haberler

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Boluspor, Ümraniyespor yenilgisiyle bitime 4 hafta kala düşme hattına girdi

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Spor
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Boluspor, Ümraniyespor yenilgisiyle bitime 4 hafta kala düşme hattına girdi

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında dün sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 2-0 mağlup olan Beypiliç Boluspor, ligin bitimine 4 hafta kala düşme hattına geriledi.

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında dün sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 2-0 mağlup olan Beypiliç Boluspor, ligin bitimine 4 hafta kala düşme hattına geriledi.

Ligde 38 puanla 16. sırada yer alan kırmızı-beyazlı ekip, galibiyet parolasıyla çıktığı Bereket Sigorta Ümraniyespor maçından istediği sonucu alamadı.

Ümraniyespor'a 2-0 yenilen Beypiliç Boluspor, ligin bitimine 4 hafta kala düşme hattına girdi.

Bu sezon oynadığı 32 karşılaşmada 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 yenilgi alan kırmızı-beyazlılar, 1 Mayıs'ta deplasmanda saat 16.00'da Adanaspor ile karşılaşacak.

Maçı kazanarak düşme hattından uzaklaşmaya çalışacak Boluspor, 2007-2008 sezonundan beri 1. Lig'de mücadele ediyor.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor

Ümraniyespor, Boluspor, Beypiliç, Sigorta, Spor, Haberler

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