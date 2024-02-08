Boluspor, firmaların desteğiyle maaşlarını karşılayacak

Ekonomik anlamda zor zamanlar geçiren Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da yeni bir proje hayata geçirildi. Proje kapsamında Bolu'da faaliyet gösteren her bir firmanın, bir personelinin maaş ve giderlerini karşılaması hedefleniyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, son zamanlarda icra ve giderler karşısında zor zamanlar geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Savaş Abak, Boluspor'un borç yükünün çoğunu karşıladığını ifade ederek, yaklaşık 80 milyon TL borç ödediğini açıklamıştı. Kırmızı beyazlı takım, profesyonel A takım olmasa bile 80 kişinin maaşını ödemekle yükümlü.

Boluspor hayata geçirdiği projeyle, kentte bulunan büyük firmaların desteğini almayı hedefliyor. Kulüp, her ay bir personelinin giderlerinin karşılanması konusunda firmalardan destek isteyecek. Bu kapsamda harekete geçen Boluspor Başkanı Savaş Abak, yönetim kurulu üyeleri Ergün Söbütay ve Muhterem Hevesker, ilk olarak nakliye ve inşaat şirketi sahibi iş insanı İlhan Bilen ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öztürk'ü iş yerinde ziyaret etti. Ziyarette Öztürk, her ay Boluspor'da görev alan bir personelin maaşını karşılayacağının sözünü verdi.

"Her ay 1 personelin giderlerini karşılayacağımızın sözünü verdik"

Mehmet Öztürk, ziyarette yaptığı açıklamada, "Boluspor Başkanımız Savaş Abak ve yönetim kurulundaki arkadaşları bizleri ziyarete geldi. Ziyaretlerinden memnun kaldık. Başlattığı kampanyaya da destek olmak üzere elimizden gelenin fazlasını yapacağımızın sözünü verdik. Kampanya da çok güzel. Boluspor'umuzun zor şartlarda. Biz de bunu çok uygun gördük. Bir tane personelimizin bundan sonra maaş ve giderlerini inşallah nasip olursa biz karşılayacağız. Tabii Boluspor bizim göz bebeğimiz. Savaş başkanımız zaten elinden geleni yapıyor. İnşallah play-offlara doğru gidiyoruz. Bundan sonra da Boluspor'a başarılar diliyoruz. Tekrar belirtmek isterim ki, diğer iş insanlarının da bu kampanyaya destek vermelerini rica ediyorum. Boluspor bizim takımımız" dedi.

Savaş Abak, firma yetkililerine teşekkür etti

Firma yetkililerine teşekkür eden Savaş Abak ise, "Sizlerin de bildiği gibi biz Trendyol 1. Ligdeyiz. Kulüplerin A takım harici yaklaşık 60 ile 110 kişi arası personeli var. Bizim kulübümüzün de yaklaşık 80 personeli var. Aşçısı, temizlikçisi, stadyum görevlileri, çim saha çalışanı ve fizyoterapistler olmak üzere kulübümüzde yaklaşık olarak 80 personel var. Mehmet ve İlhan ağabeyler geçen görüştüğümüzde sağ olsunlar bize destek vermişlerdi. '1 yıl boyunca 1 personelin ücretini biz ödeyelim' dediler. İlhan Bilen ve Mehmet Öztürk'e ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BOLU