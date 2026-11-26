Boluspor, 16. haftada Esenler Erokspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında 29 Kasım Pazar saat 16.00'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda Esenler Erokspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Karaçayır'daki kulüp tesislerinde sürdürdü. Mustapha Yatabare yönetimindeki antrenmanda pas ve taktik çalışma yapıldı.
Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında oynayacağı Turka Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlı ekip, 29 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi çalışmalarını Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde sürdürdü.
Teknik direktör Mustapha Yatabare yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, düz koşuyla başladı.
Isınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanın devamında dayanıklılık ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.
İdman, taktik çalışmayla tamamlandı.