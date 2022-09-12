Ampute Futbol Milli Takımı Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürüyor Spor Haberleri Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası hazırlıklarını Bolu'da günde çift antrenman yaparak sürdürüyor. Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası hazırlıklarını Bolu'da günde çift antrenman yaparak sürdürüyor. Bedensel Engelliler Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, İstanbul'da 1-10 Ekim'de düzenlenecek ve 24 ülkenin katılacağı Ampute Futbol Dünya Kupası'na hazırlanan millileri kampta bulundukları Bolu Dağı'ndaki otelde ziyaret etti. Teknik Direktör Osman Çakmak'tan takım hakkında bilgi alan Ergezen, antrenmanı da izledi. Teknik ekip ve futbolcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Ergezen, milli takıma Dünya Kupası'nda başarı diledi. Çakmak ve yardımcı antrenörler gözetiminde akşam antrenmanı yapan milliler, teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaparak antrenmanı tamamladı. Bolu'da 14 Eylül tarihine kadar kamp yapacak milliler, daha sonra İstanbul'a geçecek. Spor Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz Futbol Bolu Spor Haberler

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