Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 20. Hafta Maçlarının Hakemleri Açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta oynanacak 20.hafta maçlarını yönetecek hakemlerin isimlerini kamuoyu ile paylaştı.
Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta oynanacak 20.hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta oynanacak 20.hafta maçlarını yönetecek hakemlerin isimlerini kamuoyu ile paylaştı. Türkiye Futbol Federasyonu; Dersimspor-Bingöl Gençspor, Hacılar Erciyesspor-Erzincan Ulalarspor, 12 Bingölspor-Aksaray Gençlikspor ve Rüstempaşaspor-Develigücü maçlarını yönetecek hakemlerin isimlerini açıkladı.
Buna göre Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta oynanacak 20. hafta maçlarında düdük çalacak isimler şunlar:
Dersimspor-Bingöl Gençspor: Göktuğ Yılmaz
Hacılar Erciyesspor-Erzincan Ulalarspor: Faruk Küstül
12 Bingölspor-Aksaray Gençlikspor: Serkan Duru
Rüstempaşaspor-Develigücü: Samet Özdeniz - KAYSERİ