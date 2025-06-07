Boks Yıldızı Saliha Ceylin Pehlivan, Olimpiyat Hedefliyor

Boksta Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa ikinciliği bulunan lise öğrencisi Saliha Ceylin Pehlivan, gençlik yıllarında boks yapmasına rağmen eğitimi nedeniyle spora ara veren okul müdürünün desteğiyle şampiyonalara hazırlanıyor.

Antalya'da yaşayan 15 yaşındaki Saliha Ceylin Pehlivan, 3 yıl önce Gençlik ve Spor Bakanlığının açtığı yaz kursları sayesinde boksla tanıştı.

Milli takım antrenörü Feridun Şah'ın kendisini keşfetmesiyle profesyonel olarak boksa başlayan Saliha Ceylin, ilk yılında Türkiye şampiyonluğunu elde ederek milli takıma seçildi.

Slovenya'da düzenlenen Üst Minik Erkek ve Kadın Avrupa Boks Şampiyonası'nda 38 kiloda üçüncü olan Saliha Ceylin, geçen yıl yeniden Türkiye şampiyonluğuna ulaştıktan sonra Bosna Hersek'te gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda bu sefer ikincilik kürsüsüne çıktı.

Bir yandan okuluna devam eden, bir yandan da antrenmanlarını aksatmayan Saliha Ceylin'in en büyük destekçileri arasında ise Hacı Dudu-Mehmet Gebizli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü İlhan Anaç da yer alıyor.

Kendisi de okul yıllarında boks yapan ancak üniversite hayatı nedeniyle sporu bırakmak zorunda kalan Anaç, öğrencisi Saliha Ceylin'e zaman zaman antrenmanlarında eşlik ediyor. Boks eldivenlerini yanına alarak takım elbiseyle salona gelen okul müdürü, ardından spor kıyafetlerini giyiyor, öğrencisiyle antrenman yapıyor.

Saliha Ceylin Pehlivan; ailesi, antrenörü ve okul müdürünün de verdiği desteklerle önce dünya şampiyonu olmak, ardından Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmek istiyor.

"Okul müdürümüzün boksör olması bana güç veriyor"

Saliha Ceylin Pehlivan, AA muhabirine, ailesinin kendisini çok desteklediğini söyledi.

Ablası Mesude Pehlivan'ın da eski bir boksör olduğunu anlatan Saliha Ceylin, "Antrenörüm Feridun Şah'ın büyük desteğini görüyorum. Başarılarımın çoğunu ona borçluyum. Okul müdürümüzün boksör olması bana güç veriyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil ederek olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum." dedi.

Okul müdürü İlhan Anaç ise öğrencisinin boksör olduğunu duyunca çok sevindiğini ifade etti.

Uzun yıllar boksla uğraştıktan sonra hem eğitimine devam etmek zorunda olduğu için hem de maddi imkansızlıklar nedeniyle spora devam edemediğini belirten Anaç, "Öğrencilerimizin boksör olması, sporcu olması beni mutlu ediyor. Öğrencimizin her zaman destekçisiyim. Boksörler arasında ayrı bir bağ, saygı vardır. Bizde de o bağ var. Pehlivan'ın başarılarını duydukça kendi hayallerimi gerçekleştiriyor gibi oluyorum. İnşallah öğrencimiz bir gün olimpiyat şampiyonu olur." diye konuştu.

Milli takım antrenörlerinden Feridun Şah, okul müdürünün eski boksör olmasının Saliha Ceylin Pehlivan için avantaj olduğunu kaydetti.

Saliha Ceylin'in büyük bir potansiyele sahip olduğunu aktaran Şah, "Çok az sporcuda ortaya çıkan yeteneğe sahip. Onun yeteneği bizim işimizi kolaylaştırıyor. Pehlivan'ın önce Avrupa, ardından dünya ve sonunda da nihai hedefimiz olan olimpiyat şampiyonu olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şah, sporcularıyla olimpiyat hedefi doğrultusunda var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.