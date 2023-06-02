Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya: 'Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyoruz'

Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, Eyüpspor'u eleyerek Süper Lig'e çıkma yolunda önemli bir adım atacaklarına inandığını belirtti.

Spor Toto 1'inci Lig Play-Off yarı finali rövanşında pazar günü saat 16.00'da başlayacak maçta İstanbul'da 1-0 mağlup olduğu Eyüpspor'u konuk edecek Bodrumspor'un başkanı Rıza Karakaya değerlendirmelerde bulundu. Takımıyla gurur duyduğunu belirten Karakaya, "Biz takım olarak çok mutluyuz, gururluyuz. Bizler belki bu ligde sürpriz yapmış gözükebiliyoruz. Herkesin gözünde Eyüpspor ligin favorisi durumunda ama biz şansları eşit görüyoruz. Biz oyuncu grubumuza inandık. Geçen sezondan bu yana iskelet kadromuzu bozmadık. Bu futbolcu grubuyla buralara geldik ve bu oyuncularımızla Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyoruz. Futbolcularımıza, teknik ekibimize ve taraftarımıza teşekkür ediyorum. Rakibimiz Eyüpspor çok büyük bütçelerle kuruldu. Bizden 7 ya da 8 misli fazla bütçeye sahipler. Ancak Eyüpspor da bunun stresini yaşıyor. Biz sahaya çıkıp taraftarımızla bütünleşeceğiz ve sonucu alacağımıza eminiz" dedi.

Eyüpspor taraftarının ilk maçta kendilerini centilmence karşıladığını sözlerine ekleyen Karakaya, "Eyüpspor taraftarına teşekkür ediyorum. Protokol ve VIP tribününde ise bazı aksaklıklar oldu. Ancak eski dostuluğumuz var. Bunun adına yaşananları sineye çektik" yorumunu yaptı.