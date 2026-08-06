Bodrum FK'da hedef: Hem yetiştirici hem yarışmacı takım

TRENDYOL 1'inci Lig'de sezonun ilk haftasında pazar günü Bursaspor'u ağırlayacak Bodrum FK'da teknik direktör Burhan Eşer, "Bu seneki mottomuz daha çok hem yetiştirici hem de yarışmacı bir takım halinde olmak" dedi. Hazırlık dönemini değerlendiren Eşer, "Topuk Yaylası'nda iki etaplı bir kamp programı yapmıştık. İlk etabında daha çok fiziksel yüklemelere bağlı yaptığımız antrenmanlar yaptık. Kampa tam kadro gittik, bir tek Celal'le Ahmet'in geçen seneden kalan bir sakatlıkları vardı. Onlar kamp boyunca bizimle olmadı, hala sakatlıkları devam ediyor. 10 gün içinde süreçleri belli olacak" ifadelerini kullandı.

İlk kamp döneminin fiziksel antrenmanlarla, ikinci kampın ise daha çok hazırlık maçıyla geçtiğini belirten Burhan Eşer, "İlk kamp dönemi fiziksel antrenmanlar, yoğun yüklemelerle geçti. İkincisinde daha çok teknik-taktik, hazırlık maçı oynayıp güzel bir kamp programı yaptık. Ufak tefek sakatlıklarımızın haricinde uzun süreli bir sakatlık vermememiz bizim açımızdan önemliydi, güzel bir kamp süreci geçti. İki etap kampını da bitirdik. Hazırlık maçlarında sonuçlara bağlı olmaksızın bütün herkese şans verip değerlendirdik. Daha çok oyun içindeki anlayışımızı yerleştirmek için belli periyotlarda bütün takım halinde bütün herkese eşit şekilde şans verip, değerlendirip ona göre bir planlama yaptık" diye konuştu.

GENÇ VE DİNAMİK TAKIM

Transfer süreci ilgili değerlendirme yapan Eşer, "Transferde hem giden hem gelenler oldu. Yeni bir oluşum yapıyoruz. Genç, dinamik bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Onun için aramıza katılan genç oyuncularımız oldu. Bu süreçte yeni bir oluşumun sancıları olacak elbette ama bizim zaten genç bir takımımız vardı. Onun yanına yine genç ama aralarına da tecrübeli oyuncular aldık. Transfer süreci 4 Eylül'e kadar devam ediyor. O süreçte gidenler de olacak, gelenler de olabilir. Süreç her zaman açık olduğu için bu süreç 4 Eylül'e kadar hem aramıza katılabilecek oyuncular olur hem de gidebilecek oyuncular da olabilir" dedi.

'LİG ZOR OLACAK'

Zor bir sezonun kendilerini beklediğini söyleyen Eşer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü gerçekten alttan şampiyon olarak gelen il takımları Muğla'mız, Batman Petrol, Bursa, Mardin, bunlar hep şehir takımları. Süper Lig'den düşen Karagümrük, Antalyaspor gibi takımlar kadrolarını korudular. Yani zor bir lig bizi bekliyor, farkındayız. Gerçekten belki de uzun bir aradan sonra çok kaliteli bir lig yarışı olacağını düşünüyoruz. Ama biz kendi işimize odaklanacağız. Kendi oyun anlayışımıza, kendi futbolumuza odaklanacağız. Biz onun için mücadele edeceğiz. Bizim önceliğimiz kendi takımımızdan sorumlu, biz bu süreci bu şekilde yürüteceğiz."

'İNANDIĞIMIZ GENÇLERİ ALDIK'

Türk futboluna ileride büyük katkıları olacak genç oyuncuları bünyelerine dahil etmeye çalıştıklarını belirten Eşer, "Aldığımız oyuncuların çoğuna başka kulüplerden de teklifler vardı. Ama bizim bu oluşumumuz, genç oyunculara verdiğimiz önem ve değerden dolayı daha çok bizi tercih ettiler. Bizde aile ortamı bizim için en önemli kıstastır. Bu genç oyuncuların gelişimini milli takımlar seviyelerine getirip, Bodrum FK bünyesinden A Milli Takım'a, Ümit Milli Takım'a oyuncu ne kadar çok verirsek bizim için önemli. Biz hem burada oyuncu gelişimi için uğraşacağız hem de hedefi kovalayacağız. Yani hem yarışmacı hem de yetiştirici bir kulüp şeklinde ilerlememiz lazım. Bu seneki mottomuz daha çok hem yetiştirici hem de yarışmacı bir takım halinde olmak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı