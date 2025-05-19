Bodrum FK, Trabzonspor ile Beraberlik Alarak Kümede Kalma Umutlarını Sürdürüyor

Bodrum FK, Trabzonspor ile Beraberlik Alarak Kümede Kalma Umutlarını Sürdürüyor
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Bodrum Futbol Kulübü, Süper Lig'deki ilk yılında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak ligde kalma mücadelemini sürdürüyor. Alanyaspor ile olan puan farkını koruyarak, kalan 2 maçı kazanmayı hedefliyor.

BODRUM,

SÜPER Lig'deki ilk yılında kümede kalma mücadelesi veren Bodrum Futbol Kulübü evinde Trabzonspor'la 1-1 berabere kalarak lige tutunma yolunda umutlarını kalan 2 maça bıraktı. Bu sonuçla 36 puana yükselip kurtuluş bölgesindeki Alanyaspor'u 3 puan geriden takibini sürdüren yeşil-beyazlılar kalan maçlarını kazanıp Alanya'nın puan kayıplarını beklemeyi hedefliyor. Alanyaspor'a karşı ikili averajda üstünlük sağlayan Bodrum FK sezon sonunda en azından rakibine yetiştiği takdirde yoluna Süper Lig'de devam edecek. Bu hafta Kayserispor'a konuk olacak Ege ekibi son maçta ise evinde Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek. Alanyaspor da Konyaspor (D) ve Sivasspor'la kozlarını paylaşacak.

Bodrum FK, Adana Demirspor ve Hatayspor'un ardından Sivasspor'un da düşmesinin kesinleştiği lige veda eden dördüncü ve son ekip olmamaya çalışacak. Teknik Direktör Jose Morais, Trabzonspor karşılaşmasında çok iyi mücadele gösterdiklerini dile getirdi. Hak ettikleri galibiyeti alamadıklarını ifade eden Morais, "Maçta çok şans bulduk ama fırsatları değerlendiremedik. İkinci yarıda takımım efor yükseltmeye devam etti. Trabzonspor, değişiklikleri sonrası oyunu kontrol altına almış gibi göründü. Bunu bekliyorduk. Biraz da böyle olmasını istedik. Samsunspor maçında bizim aleyhimize karar verilmişti. Bu maçta da benzer durum vardı. Lehimize karar çıkmıyor. Verilen penaltı verilmeyebilirdi ama verildi. Son pozisyonda da aynı şey yaşandı. Bizim aleyhimize penaltı verildi ancak bize verilmedi. Oyuncularımdan beklediğim performansı gösterdiler. Savaşmaya devam edeceğiz. Adaletle ilgili dengenin kurulmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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