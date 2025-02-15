Bodrum FK, Başakşehir'i 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında RAMS Başakşehir ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki karşılaşmayı 1-0'lık skorla konuk takım kazandı.

MONTELLA VE MOURINHO MAÇI BİRLİKTE İZLEDİ

RAMS Başakşehir-Bodrum FK karşılaşmasını A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, birlikte tribünden izledi.

PENALTI YAPTIRAN OPOKU, KIRMZI KART GÖRDÜ

İlk yarısı 0-0 berabere biten maçta Başakşehirli Jerome Opoku, ceza sahası için Bodrum FK'dan Ahmet Aslan'a müdahalesi sonrası penaltıya sebebiyet verdi ve ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı.

GALİBİYETİ GETİREN GOL PENALTIDAN

Bodrum FK'da 83. dakikadaki penaltı atışında topun başına geçen George Puşcaş, kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı. Kalan kısa sürede başka gol olmayınca sahadan galip ayrılan taraf yeşil-beyazlılar oldu.

2025'TEKİ İLK LİG GALİBİYETİ

Bu sonuçla birlikte 7 maç sonra ilk kez kazanan ve 2025 yılındaki ilk galibiyetini alan Bodrum FK, 20 puana ulaşarak 17. sıraya yerleşti. Yeşil-beyazlılardan bundan önce ligin 16. haftasında oynanan (13 Aralık 2024) karşılaşmada Sivasspor'u sahasında 2-0 yenmişti. 33 puanda kalan Başakşehir ise 7. sırada konumlandı. Süper Lig'de bir sonraki haftayı Başakşehir BAY geçecek. Bodrum FK ise Hatayspor'u konuk edecek.