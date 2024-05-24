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Bodrum FK, Ahlatcı Çorum FK'yı penaltılarla geçerek play-off finaline çıktı

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Trendyol 1. Lig play-off 2. tur rövanşında Bodrum FK ile Ahlatcı Çorum FK arasında oynanan müsabaka penaltı atışları sonucunda Bodrum FK'nın galibiyetiyle sonuçlandı. Bodrum FK, finalde Sakaryaspor'un rakibi oldu.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Murat Altan

Bodrum FK: Sousa, Celuska, Samet Yalçın (Dk. 105 Tunahan AKpınar), Kenan Özer (Dk. 81 Haqı Osman, Dk. 91 Ege Birsel), Ahmet Aslan, Üzeyir Ergün, Mohammed, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 72 Celal Dumanlı), Cenk Şen, Burak Çoban (Dk. 90 Brazao)

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat (Dk. 99 Ologo), Landre, Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 63 Hakan Barış), Verheydt (Dk. 114 Ahmet Sağat), Nalepa, Eren Aydın, Geraldo (Dk. 84 Suat Kaya), Erkan Kaş

Sarı kartlar: Dk.17 Verheydt, Dk. 38 Geraldo, Dk. 65 Ferhat Yazgan, Dk. 73 Eren Aydın, Dk. 105 Ologo (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 67 Mohammed, Dk. 90 Brazao, Dk. 105 Celal Dumanlı (Bodrum FK)

Kırmızı kart: Dk. 105 Eren Aydın (Ahlatcı Çorum FK)

Trendyol 1. Lig play-off 2. tur rövanşında normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 tamamlanan müsabakada penaltı atışları sonucunda Ahlatcı Çorum FK'ye 5-4 üstünlük kuran Bodrum FK, finalde Sakaryaspor'un rakibi oldu.

Çorum'daki ilk karşılaşma 1-1 tamamlanmıştı.

Bodrum FK, üst üste ikinci kez play-off finaline çıkacak. Kazanacak takımını Süper Lig vizesi alacağı Sakaryaspor-Bodrum FK karşılaşması 30 Mayıs Perşembe günü Yeni Adana Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Spor

Sakaryaspor Trendyol Bodrum Çorum Spor Güncel Haberler

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