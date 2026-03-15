Bitlisli taekwondocu Nurcihan Ekinci'nin hedefi 2032 Paralimpik Oyunları

Bitlis'in Tatvan ilçesinde ikamet eden paralimpik taekwondocu Nurcihan Ekinci, elde ettiği başarılarla hem Türkiye'yi hem de Bitlis'i gururlandırmaya devam ediyor.

2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılarak önemli bir başarıya imza atan Ekinci, aynı zamanda Bitlis'in olimpiyatlara katılan ilk sporcusu olma unvanını da taşıyor. Başarılı sporcu, kariyerinde dünya ikinciliği ve Avrupa şampiyonluğu elde ederken, geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen uluslararası müsabakada da üçüncü olarak kürsüde yer aldı. Güncel dünya sıralamasında üçüncü sırada bulunan Ekinci, başarısını sürdürerek yeni hedeflere doğru ilerliyor.

Bitlisli sporcu yalnızca elde ettiği derecelerle değil, aynı zamanda kız çocuklarına ilham olmasıyla da dikkat çekiyor. Özellikle kız çocuklarının spora yönelmesinde önemli bir rol model haline gelen Ekinci, birçok genç sporcuya örnek oluyor. Başarılı sporcunun en büyük hedefi ise 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek.

Öte yandan, paralimpik taekwondocu Hamza Tarhan da elde ettiği derecelerle dikkat çekiyor. Tarhan; geçtiğimiz yıl Türkiye ikincisi olurken, bir önceki yıl ise Türkiye üçüncülüğü elde etti. Genç sporcunun hedefi ise 2032 Paralimpik Oyunları'na katılarak Türkiye'yi temsil etmek.

ABD'de en iyi erkek antrenör seçilen Taekwondo Milli Takım Antrenörü Sezer Köksal, 12 yıldan beri antrenör olarak çalıştığını belirterek, şu anda 300 sporcusu bulunduğunu, bunlardan 200'ünün kız çocuğundan oluştuğunu söyledi. Köksal, paralimpik alanda 3 sporcusunun bulunduğunu hatırlatarak, yeni şampiyonluklar için çalışmalara devam ettiklerini ifade ederek, "Paralimpik olarak üç sporcumuz var. Nurcan Ekinci Gül, Hamza Tarhan ve Salih Akın. Nurcihan Ekinci Gül, 2024 Paris Olimpiyatlarına gitmişti. Bitlis'in ilk olimpiyat sporcusudur. Aynı zamanda dünya ikincisi, Avrupa şampiyonudur. Geçen hafta ABD'de yapılan maçta kıl payı finali kaçırdık, üçüncü olduk. Aynı zamanda orada en iyi antrenör olarak da çok şükür biz seçildik. Bayanlarda Meksikalı hoca, erkeklerde ise ben seçildim. Yeni sporcular yeni şampiyonlar yetişmeye devam ediyoruz. Bunlardan biri de Hamza Tarhan. Genç yaşına rağmen 2028 ve 2032'de büyük bir aday. Haftaya Antalya'da tel dökecek. Allah'ın izni ile orada güzel bir sonuç alınacağına inanıyorum. Arkasından 12 Mayıs'ta Almanya'da yapılacak olan Avrupa şampiyonumuz var. İnşallah iki sporcumuzla Bitlis'i temsil edeceğiz" dedi.

Köksal, en büyük hedeflerinin Nurcihan için 2028 Los Angeles Olimpiyatları, Hamza için de 2032 Olimpiyatlarına katılmak olduğunu belirterek, "Nurcihan, dünya sıralamasında 3. sırada, puanımız güzel bir noktada. Bu iki yıl bandında güzel puanlar toplarsak zaten Nurcan ikinci, Allah da nasip ederse inşallah 2. kez Bitlis'ten olimpiyata giden sporcumuz olacak. Hamza dediğim gibi yaşı daha çok küçük ama gelecek vadeden bir sporcu. Milli takımda da zaten vazgeçilmezlerin arasına girdi. Geçen hafta o da milli takım kampındaydı. Allah nasip ederse o da 2028 ve 2032'de olimpiyata katılacaktır" ifadelerini kullandı.

"İnşallah bir olimpiyat madalyası nasip olur ve zirvede bırakırım"

Nurcihan Ekinci Gül, 15 yıldır bu sporu yaptığını ve bu süreçte dünya ikinciliği ve Avrupa şampiyonluğu elde ettiğini, bunun yanında birçok uluslararası dereceleriyle birlikte Paris 2024 Olimpiyatlarına katılmaya hak kazandığını söyledi. Hedefinin 2028 Los Angeles Oyunları olduğunu belirten Nurcihan Ekinci Gül, "Engelliler olarak, kapı arkasında çoğu zaman sesimiz kısılmış şekildeydik. Yapmak istediğimiz birçok şeyi cesaret edemediğimiz anlar olmuştur. Ben kendim spordan önceki hayatımda bunu çok yaşadım. Kendi engelimle sürekli bir saklambaç oynama içerisindeydim. Spora başladıktan sonra bu özgüvensizlik ortadan kalktı ve yepyeni bir birey, yeni bir kimlik ve yeni bir hayat felsefesi edindim. Bununla birlikte insanlara örnek olmak, kız çocuklarına örnek olmak, onlara cesaret vermek için mücadele ediyorum. Şu anda bulunduğumuz salonda 300'e yakın sporcunun 200'ü kız çocuğundan oluşuyor. Bu coğrafyada gerçekten kadın ve kız çocuğu olmak çok zor. Ben kendim bunun zorluklarını iliklerime kadar yaşadım. Şu anki hedeflerimden biri de kız çocuklarına ve kadınlara burada öncülük etmek, onlara yaşam alanı oluşturmak, sosyal açıdan gerçekten alanlar oluşturmaktır. Ben istiyorum ki bu coğrafyada herkes istediği şekilde istediği hayatı yaşayın. En büyük hedeflerimden biri de bu" diye konuştu.

Önümüzdeki hafta Antalya'da düzenlenecek Turkish Open maçına hazırlanan Nurcihan Ekinci Gül, "Şu anda elde ettiğim puanlarımla dünya sıralamasında Los Angeles Olimpiyatına gitmeye hak kazandım. Bu basamağı düşürmediğim sürece tekrar ikinci bir olimpiyat deneyimi yaşayacağım. Dilerim bu seferki olimpiyat benim için ödülle, madalya ile sonuçlansın. Hedefimiz ve çalışmalarımız bu yönde. İnşallah bir olimpiyat madalyası nasip olur ve zirvede bırakırım" şeklinde konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı