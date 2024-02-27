Bitlisli Sporcu Gamze Korkmaz Dünya Şampiyonasına Katılacak

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan ve Unilig Türkiye Muaythai Şampiyonasında birinci olan Gamze Korkmaz, dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Bitlisli milli sporcu Gamze Korkmaz, Mersin'de düzenlenen Unilig Türkiye Muaythai Şampiyonasında 45 kilogramda rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Şampiyon olan Bitlisli milli sporcu Korkmaz, Katar'da düzenlenecek olan Muaythai Üniversitelerarası Dünya Şampiyonasına katılmayı hak kazandı. - BİTLİS