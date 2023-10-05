SPOR Bisiklet Federasyonu Başkanı Müftüoğlu: Dünya bisikletinde gözler ülkemize çevrilecek

ÖZEL) Bisiklet Federasyonu Başkanı Müftüoğlu: Dünya bisikletinde gözler ülkemize çevrilecek

"Bu yıl biraz daha yokuşlarla birlikte zorlu yarışlar oluşturduk"

"Ülkemizde de son yıllarda çok büyük bisiklet yolları yapılıyor"

"Bisiklet ailesi olarak 100. yıla yakışır bir yıl geçirdiğimizi düşünüyoruz"

Gökhan HEBEPCİ / Mustafa AKIN - İSTANBUL, (DHA)- Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, bu sene 58'incisi düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun yeni yokuş rotalarıyla daha da zorlu geçeceğini belirtirken, turda mücadele edecek önemli isimlerle de dünya bisikletinde gözlerin bir kez daha ülkemize çevrileceğini söyledi.

1963 yılında Marmara Turu olarak başlayan, 1966 yılında uluslararası nitelik kazanarak 1968 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR), bu yıl 58'inci kez düzenlenecek.

8 Ekim'de Alanya-Antalya etabıyla başlayacak zorlu ve keyifli mücadele, 15 Ekim'de İstanbul-İstanbul etabıyla tamamlanacak. 24 takımdan 36 ülkeden 168 bisikletçi, 8 etapta 1.235,1 km boyunca Alanya'dan Kemer'e, Kalkan'dan Fethiye'ye, Marmaris'ten Bodrum'a, Selçuk'tan Manisa ve İzmir'e ardından İstanbul-Sultanahmet'e pedal çevirecek.

Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu da 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu öncesi Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"BU YIL BİRAZ DAHA YOKUŞLARLA BİRLİKTE ZORLU YARIŞLAR OLUŞTURDUK"

Bu sene yeni yokuş rotalarıyla zorlu bir yarış geçeceğini ifade eden Müftüoğlu, "Bu yıl ilk defa Fethiye'de Babadağ'a çıkacağız. Orası hep hayalimizdi çünkü ya Kış'a geliyordu ya da Bahar'da kar oluyor. Geçtiğimiz günlerde de yarış direktörümüz etapları dolaştılar ve son eksiklikleri kontrol ettiler. Önemli de bir yokuş etabı ortaya çıktı, yani Kraliçe Etabı. Bir de bu yıl Şirince'ye çıkıp ineceğiz, Meryem Ana'dan önce. İzmir'e girerken de yine bir yokuş etabı göreceğiz. Yani bu yıl biraz daha yokuşlarla birlikte zorlu yarışlar oluşturduk" dedi.

"MARKA İSİMLERİN BURADA OLMASI, DÜNYA BİSİKLETİNDE GÖZLERİ ÜLKEMİZE ÇEVİRECEK"

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na bu sene de önemli isimlerin katılacağını vurgulayan Müftüoğlu, "Bu yıl Fransa Bisiklet Turu'nu puan klasmanı şampiyonu olarak tamamlayan ve TUR'da da 2 kez Yeşil formayı kazanan Belçikalı Takımı'ndan Jasper Philipsen de geliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin profesyonel takımı da çok iyi, onlar da bu turda yarışacak. Bu ikisi zaten dünyada marka olmuş. Ayrıca profesyonel bisikletçi Mark Cavendish'in de belgeseli yapıldı. Herkesin de izlemesini tavsiye ediyorum. Yani bu kadar marka olmuş isimlerin burada olması, dünya bisikletinde gözleri ülkemize çevirecek" diye konuştu.

MARK CAVENDİSH YENİDEN TÜRKİYE'DE

Fransa Bisiklet Turu'nda 34; Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 11 etap zaferi ile rekor ortağı olan Britanyalı ünlü sprinter Mark Cavendish, beşinci kez ülkemizde yarışacak.

2021 yılındaki Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na katılmadan önce en son etap zaferini Şubat 2018'de yaşayan Cavendish, 2021 yılındaki Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 4 etap kazanarak dikkat çekmişti. Cavendish; bu başarısıyla 2021 yılında, 36 yaşındayken yeniden Fransa Turu'nda yarışma şansı yakaladı. Tour de France'da 3 etap kazanan Cavendish, etap zaferi sayısını 34'e çıkartarak Eddy Merckx'in rekorunu egale etti. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda da 2014, 2015 ve 2021'de toplam 11 etabı ilk sırada bitiren Britanyalı bisikletçi, Andre Greipel ile birlikte Türkiye'de en fazla etap kazanan isim durumunda. Cavendish, TUR 2023'te etap rekortmeni unvanını tek başına eline alabilmek için yarışacak.

"ÜLKEMİZDE DE SON YILLARDA ÇOK BÜYÜK BİSİKLET YOLLARI YAPILIYOR"

Başkan Müftüoğlu, son yıllarda ülkemizde bisiklet süren sayısında önemli bir artış olduğunu dile getirerek, "Ülkemizin hiçbir branşta gösteremeyeceğiniz bütün doğa ve tarihi güzelliklerini burada gösterebiliyorsunuz. 1300 km civarında ülkenin güneyinden kuzeyine her tarafını gösterip, bisiklet turizmine, ülkenin turizmine katkı sağlıyorsunuz. Tanıtım yapıyorsunuz. İnsanların hareketlenmesi ve sağlık açısından da çok önemli bir organizasyon bu. Televizyonlarda gören, 'ben de yapabilirim' düşüncesiyle heveslenerek, sahillerde, bisiklet yollarında, ormanlarda çok büyük bir bisiklete binen kitle oluştu. Ülkemizde de son yıllarda çok büyük bisiklet yolları yapılıyor. Bunlarda da Çevre Bakanlığı'nın çok büyük katkıları var" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLAR DA YARIŞACAK

Ayrıca, amatör veya profesyonellerin de katılacağı "58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Fotoğraf Yarışması" ile ilgili de bilgiler veren Emin Müftüoğlu, "Herkesin katılabileceği, para ödüllü bir fotoğraf yarışması da düzenliyoruz. Sadece profesyoneller değil, yöresinden bisikletçi geçerken çektikleri fotoğraflarla da vatandaşlar yarışmaya katılabilecekler. Bunu da ilk defa düzenliyoruz" dedi.

"BİSİKLET AİLESİ OLARAK 100. YILA YAKIŞIR BİR YIL GEÇİRDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, bu yılın hem Cumhuriyetimiz hem de Bisiklet Federasyonu'nun 100'üncü kuruluş yıldönümü açısından büyük önem arz ettiğini belirterek, "Bu yıl hem Cumhuriyetimizin, hem de aynı zamanda Bisiklet Federasyonu'nun 100. yılı. Yani bisiklet tarihiyle eştir Cumhuriyetimiz. Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümü ile ilgili bu yıl 2 tane ulusal ve uluslararası büyük organizasyon yaptık. Samsunlular Vakfı ile birlikte Kurtuluş Yolu Turu düzenledik. Olimpik kalifikasyon olan 5 günlük Sivas'tan başlayarak Amasya, Merzifon, Havza Samsun ve Ankara'da eski meclisin önünde tamamladığımız yarış düzenledik. TBMM bu konuya da çok sahip çıktı. Bisiklet ailesi olarak 100. yıla yakışır bir yıl geçirdiğimizi düşünüyoruz. Bunları yaparken de himayelerine alan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da bisiklet ailesine verdiği destekten dolayı teşekkür etmek istiyoruz. Geçtiğimiz hafta da ülkemizde 5 tane bisiklet organizasyonu düzenlendi. Bunları yaparken de Türk sporuna liderlik yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a da bisiklet ailesi olarak teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Alanya'dan İstanbul'a 8 gün, 8 etapta 1.235,1 kilometrelik parkur şu şekilde;

1. Etap: 8 Ekim 2023 Alanya - Antalya (135 km) - 11: 40 / 14: 30

2. Etap: 9 Ekim 2023 Kemer - Kalkan (166,5 km) - 12: 30 / 17: 00

3. Etap: 10 Ekim 2023 Fethiye - Babadağ (104,1 km) - 13: 00 / 17: 00

4. Etap: 11 Ekim 2023 Fethiye - Marmaris (165,3 km) - 11: 10 / 15: 30

5. Etap: 12 Ekim 2023 Marmaris - Yalıkavak (180,6 km) - 12: 20 / 17: 00

6. Etap: 13 Ekim 2023 Bodrum - Selçuk (193,3 km) - 11: 45 / 17: 00

7. Etap: 14 Ekim 2023 Selçuk - Manisa- İzmir (159,8 km) - 11: 20 / 15: 30

8. Etap: 15 Ekim 2023 İstanbul - Sultanahmet (130,5 km) - 11: 20 / 14: 45