Taraftarlar yaka paça stadyumdan atıldı! Galatasaray-PAOK maçı öncesinde olay çıktı

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunan temsilcisi PAOK'u konuk etti. Karşılaşmanın başlamasına dakikalar kala iki takım taraftarları arasında tartışma yaşandı.

YUNAN TARAFTARLAR STADYUMDAN ATILDI

Galatasaray taraftarlarının olduğu bölünde misafir olan yaklaşık 20 PAOK'lu taraftardan bir tanesi Galatasaraylı taraftarlar ile gerginlik yaşadı. Bunun üzerine sarı-kırmızılı taraftarlar, Yunan taraftara tepki gösterdi. Daha sonra olaya müdahale eden polisler, Yunan taraftarlardan bazılarını stadyumdan çıkarttı.

İşte o anlara ait kareler;

YUNAN TARAFTARLAR STADA GİRİNCE İZMİR MARŞI ÇALDI

Öte yandan mücadele öncesinde PAOK'un İstanbul yolculuğunu "Konstantinopolis'e giden yol" ifadeleriyle paylaşması tepki toplamıştı. Yunan ekibinin taraftarlarının stada girdiği andan itibaren RAMS Park'ta İzmir Marşı çalınmaya başlanması dikkat çekti.