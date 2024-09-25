Taraftarlar yaka paça stadyumdan atıldı! Galatasaray-PAOK maçı öncesinde olay çıktı
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunan temsilcisi PAOK ile yaptığı karşılaşma öncesi taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünlerini provoke eden PAOKlu taraftarlara tepki gösterdi. Yaşananların ardından olaya müdahale eden ekipler bazı yunan taraftarları stadyum dışına çıkartıldı. Öte yandan Yunan taraftarlar RAMS Park'a geldiği sırada İzmir Marşı çalması da dikkatlerden kaçmadı.
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunan temsilcisi PAOK'u konuk etti. Karşılaşmanın başlamasına dakikalar kala iki takım taraftarları arasında tartışma yaşandı.
YUNAN TARAFTARLAR STADYUMDAN ATILDI
Galatasaray taraftarlarının olduğu bölünde misafir olan yaklaşık 20 PAOK'lu taraftardan bir tanesi Galatasaraylı taraftarlar ile gerginlik yaşadı. Bunun üzerine sarı-kırmızılı taraftarlar, Yunan taraftara tepki gösterdi. Daha sonra olaya müdahale eden polisler, Yunan taraftarlardan bazılarını stadyumdan çıkarttı.
İşte o anlara ait kareler;
YUNAN TARAFTARLAR STADA GİRİNCE İZMİR MARŞI ÇALDI
Öte yandan mücadele öncesinde PAOK'un İstanbul yolculuğunu "Konstantinopolis'e giden yol" ifadeleriyle paylaşması tepki toplamıştı. Yunan ekibinin taraftarlarının stada girdiği andan itibaren RAMS Park'ta İzmir Marşı çalınmaya başlanması dikkat çekti.