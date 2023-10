Bingöl'de Cumhuriyet'in 100. yılına özel at yarışları düzenlendi

Karlıova ilçesi Toklular köyünde, 1960'lı yıllardan itibaren her yıl düzenlenen geleneksel at yarışları 2003 yılından bu yana yapılmadı. Bazı yıllar vatandaşların kendi aralarında düzenlediği yarışlara, bu yıl Kaymakamlık destek verdi. Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen Şeref Koşusunda birinci, ikinci ve üçüncü olanlara ödül ve kupa verildi. İlk defa yoğun bir katılımın olduğu at yarışlarında komşu ilçelerden Muş'un Varto, Erzurum'un Hınıs ve Tekman ilçelerinden de yarışçılar katıldı. Yarış sonrası dengbej dinletisi, zeybek ve halk oyunları gösterisi ile konser verildi. Ayrıca etkinliğe katılan çocuklara Kaymakamlık tarafından pamuk şeker ikram edildi. İtfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu yarış meydanında, olumsuz bir duruma karşı yoğun önlem alındı. Etkinliğin ardından, gelen misafirlere ilçeye özgü yöresel yemekleri ikram edildi. 100'üncü yıl Cumhuriyet Şeref Koşusu etkinliğine Vali Ahmet Hamdi Usta, Vali Yardımcıları Muhammed Deniz Kılıç, Engin Tok, Malik Çalışır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, ilçe ve belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Üç grup halinde yapılan yarışmalara, toplamda 18 at ve binicisi katıldı. 3 bin 300 metrelik pistteki yarışta birinci gruptan birinci gelen Hüseyin Karabağ, ikinci Nurettin Şahin, üçüncü Aydın Güngör altın ve kupa ödüllerini Vali Ahmet Hamdi Usta verdi. İkinci gruptan birinci gelen Serhat Kala, ikinci Şervan Öztürk, üçüncü Muhammet Kıraç'a ödüllerini Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan verdi. Üçüncü grupta birinci Serhat Kala, ikinci Aydın Güngör, üçüncü Veysel Şanlı'ya da ödüllerini Jandarma İl Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt verdi.

'20 YILDAN BERİ İHMAL EDİLMİŞ'

Geleneksel at yarışlarının önemli bir tarihe denk geldiğini ifade eden Vali Ahmet Hamdi Usta, "20 yıldan beri ihmal edilmiş, ara verilmiş, bunun tekrar başlamasının çok güzel bir tarihe denk geldiğini ifade etmek istiyorum. Bu etkinliklerin Cumhuriyetin 100'üncü yılına denk gelmesi çok anlamlı ve bundan sonra da sürekli bir şekilde yapılması canı gönülden benim de isteğim. Ben de Bingöl Valisi olarak bu işe canla başla bundan sonraki süreçte daha da yaygınlaşması, daha da bölgesel anlamda bir cazibe merkezi olması için elimizden gelen desteği vereceğime söz veriyorum huzurunuzda" dedi.

'GELENEKSEL HALE GELMESİ İÇİN KAYMAKAMLIK ÖNCÜLÜĞÜNDE DÜZENLEDİK'

İlçe Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, yarışların tekrar geleneksel hale gelebilmesi için desteklendiğini belirterek, "Malumunuz yakın bir zamanda Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını büyük bir heyecanla idrak edeceğiz. Ben de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir neferi olmaktan gurur ve onur duyduğumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bulunduğumuz yarış alanı uzun bir süredir vatandaşlarımızın kendi imkanlarıyla at yarışları düzenlediği yaklaşık 3 bin 300 metrelik bir koşu alanından oluşmaktadır. Bu sene de gerek vatandaşlarımız arasındaki birlik ve beraberliği pekiştirmek, gerekse programımıza bir resmiyet kazandırarak geleneksel hale gelmesine vesile olmak adına at yarışlarımızı Kaymakamlığımız öncülüğünde düzenlemeye karar verdik. Yarış atlarımızın yaşlarına göre toplamda 3 etapta gerçekleşecektir. Yarışlarımıza ilçemiz dışından Erzurum, Muş'tan ve civar il ve ilçelerden gelen yarışmacılarımıza da teşekkür ederim" diye konuştu.

İlçe Belediye Başkanı Veysi Bingöl ise, yıllar sonra ilçede tekrar at yarışlarının olmasından dolayı çok duygulandığını belirterek, "Bu geleneksel at yarışları dedelerimizden, babalarımızdan kalan bir etkinliktir. Uzun yıllardır bu etkinliği yapamıyorduk. Karlıova kaymakamımızın vesilesiyle bu yıl tekrardan yaptık ve yine eski coşkuyu ve kalabalığı görüyoruz. Bundan dolayı tüm katılımcılara teşekkür ederim" dedi.