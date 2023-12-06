Bilecik'te Gençlere Rekreatif Spor Branşları Tanıtıldı

Bilecik'te gençlerin boş zamanlarını sportif faaliyetleriyle geçirmesi amacıyla rekreatif spor branşlarının tanımı yapıldı.

Tanıtımın ardından 'Sağlıklı Yaşam' sloganıyla start alacak etkinliklere katılımın yoğun olması hedefleniyor. Gençlerin boş zamanlarında ilgisinin spora yönlendirilebilmesi ve hareketlilik bilincinin sağlanması amacıyla Hayme Ana Meslek Lisesi ile Şeyh Edebali İmam Hatip Lisesi öğrencilerine 'Sağlıklı Yaşam' sloganıyla rekreatif spor branşları tanıtıldı. İki ayrı okulun konferans salonunda düzenlenen programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katılım sağladı. Rekreatif sporun tanıtıldığı programda gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgi verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, rekreatif sporu tanımlayarak, "Bireylerin fiziksel, zihinsel, ruhsal yönden zinde olmaları amacıyla boş zamanlarını değerlendirmeleri için düzenlenen sportif etkinlikler olarak tanımlanan rekreatif sporun temel felsefesi sosyal yönden bireyleri destekleyerek sağlıklı ve bilinçli bir şekilde yaşam sürmelerini sağlamaktır. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde yürütülen çalışmalar ile rekreatif spor branşındaki faaliyetlerin birçok ilde olduğu gibi Bilecik'te de planlaması yapıldı. 14-15 yaş gençlere yönelik 257 öğrenci için sporcu kartı çıkartılarak faal bir şekilde rekreatif spor antrenmanları start aldı. Bu kapsamda Pelitözü Gölpark ve Bozüyük'te plaj voleybolu, Pelitözü Gölpark çevresinde bisiklet turu, Osmaneli ve Pazaryeri ilçelerinde doğa yürüyüşü etkinlikleri düzenlenecek" dedi.

"Rekreatif sporda şampiyon sizler olursunuz"

Tanıtım toplantısında gençlere seslenen Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, "Sağlıklı yaşamın ancak sporla mümkün olduğunu söyleyebilirim. Sporun doğasında yarışmacı ve mücadele dolu bir durum var ancak rekreatif spor etkinlikleri sporun bu dinamik yapısından ziyade sağlık için yapılan eğlenceli aktivitelerdir. Yine spor doğası gereği bir şampiyon belirlerken rekreatif spor etkinliklerinde spor yaparken eğlenir ve aynı zamanda kötü alışkanlıklardan uzak durduğunuz için şampiyon sizler olursunuz. Bu bilinçle tüm imkanlarımızı sizler için seferber etmeye hazırız, bizler sizin için varız. Böylece her birinizi olumlu ortamlarda bulunmanız adına salonlarda ve tesislerde sporla dolu bir şekilde vakit geçirmeye davet ediyorum. Spor kartına sahip olmak bir ayrıcalıktır" diye konuştu. - BİLECİK