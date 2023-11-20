Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Spor Ödül Töreni

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında düzenlenen sporların ödül töreni Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde gerçekleşti.

'Türkiye Yüzyılında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 100. Yıl Spor Oyunları' ödül töreni okulun spor salonunda düzenlendi. Spor müsabakaları sonucunda dereceye giren katılımcılara ödüllerinin takdim edildiği törene, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş, Dekanlar Akademik ve İdari Personel ile sporcular katıldı.

Ekim ve Kasım ayları içerisinde futbol, basketbol, voleybol, satranç ve masa tenisi olmak üzere 5 farklı branşta gerçekleştirilen müsabakalar sonucunda her branşta ilk üçe girmeyi başaran sporculara ödülleri verildi.

Düzenlenen turnuvalara öğrenci, akademik ve idari personel olmak üzere toplam 483 kişi katılım sağladı. Futbol turnuvasında ilk üçe girmeyi başaran takımlar; kupa ve madalyalarını Rektör Prof. Dr. Beydemir'in elinden aldı.

Büyük coşkunun yaşandığı ödül töreninde Rektör Beydemir, "Çekişmeli ve bir o kadar güzel geçen müsabakalar sonunda başarılı olan tüm personelimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Tüm katılımcıların toplu hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından törenimiz sona erdi. - BİLECİK