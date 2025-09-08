Haberler

Beyşehir'de 13. Geleneksel Bisiklet Festivali Tamamlandı

Güncelleme:
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen bisiklet festivali, 2 gün süren etkinliklerle sona erdi. Bisikletçiler, Beyşehir Gölü çevresinde yaklaşık 140 kilometre pedal çevirerek, kamp alanında bir gece geçirirken, organizasyona Türkiye'nin dört bir yanından katılımcılar ilgi gösterdi.

Bisiklet tutkunları, 2 gün süren festivalde Beyşehir Gölü etrafında pedal çevirdi. Bisikletçiler, tur boyunca yaklaşık 140 kilometre pedal çevirirken, bir gece de Beyşehir Gölü kıyısında düzenlenen çadırlı kampa katıldı. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 61 sporcunun kayıt yaptırdığı festivalde kamp alanından hareketle Gölyaka, Gölkonak, Kurucuova, Yeşildağ ve Karaburun plajı güzergahında da pedal çeviren bisikletçiler, turu başlangıç noktası olan şehir merkezindeki festival alanında tamamladı.

Festivalin son bulmasının ardından düzenlenen törende bisikletçilere katılım belgeleri verildi. Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, festival kapsamında düzenlenen göl turuna katılan ve destek veren herkese teşekkür etti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
