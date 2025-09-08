Beyşehir'de 13. Geleneksel Bisiklet Festivali Tamamlandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen geleneksel bisiklet festivali tamamlandı.

Bisiklet tutkunları, 2 gün süren festivalde Beyşehir Gölü etrafında pedal çevirdi. Bisikletçiler, tur boyunca yaklaşık 140 kilometre pedal çevirirken, bir gece de Beyşehir Gölü kıyısında düzenlenen çadırlı kampa katıldı. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 61 sporcunun kayıt yaptırdığı festivalde kamp alanından hareketle Gölyaka, Gölkonak, Kurucuova, Yeşildağ ve Karaburun plajı güzergahında da pedal çeviren bisikletçiler, turu başlangıç noktası olan şehir merkezindeki festival alanında tamamladı.

Festivalin son bulmasının ardından düzenlenen törende bisikletçilere katılım belgeleri verildi. Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, festival kapsamında düzenlenen göl turuna katılan ve destek veren herkese teşekkür etti. - KONYA