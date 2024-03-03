Beşiktaşlı Taraftarlar Derbi Müsabakasına Yoğun İlgi Gösterdi

Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlıların Galatasaray ile oynanacağı derbi müsabakasına yoğun ilgi gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı taraftarlar, derbi müsabakasına yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşma öncesi Beşiktaş Meydanı, köyiçi ve Beşiktaş çarşıda toplanan taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde ağaçlı yoldan müsabakanın oynanacağı Tüpraş Stadyumu'na hareket ettiler.

Stadyum önünde de davul ve zurna eşliğinde marş söyleyen siyah-beyazlılar, maç saatini beklemeye başladı.

Öte yandan Beşiktaş yönetimi, kulübün 121. yılına özel olarak Tüpraş Stadyumu ve çevresini kuruluş yılına özel fotoğraf ve pankartlarla süsledi. - İSTANBUL