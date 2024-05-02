Beşiktaşlı futbolcuya 2 maç men cezası
TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Al-Musrati'ye Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç men cezası verdi. Ayrıca, Beşiktaş, Galatasaray, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Siltaş Yapı Pendikspor'a para cezaları uygulandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı futbolcu Al-Musrati'ye 2 maç men cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan derbide kırmızı kart gören Beşiktaşlı futbolcu Al-Musrati'ye 2 maç men cezası verildiği aktarıldı.
Kurulun Beşiktaş'a 732 bin, Galatasaray'a 500 bin, MKE Ankaragücü'ne 380 bin, Fenerbahçe ve Siltaş Yapı Pendikspor'a da 112'şer bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.
MKE Ankaragücü oyuncusu Atakan Çankaya'ya da 39 bin lira ceza verildiği belirtildi.