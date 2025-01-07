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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk olduğu Sivasspor'u 1-0 mağlup etti

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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında konuk olduğu Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla 4 maçlık galibiyet hasretine son vermiş oldu.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında Net Global Sivasspor, Beşiktaş'ı konuk etti.

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 1-0 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü, 20. dakikada Rafa Silva kaydetti.

Beşiktaş'a geldiğinden bu yana sadece Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor maçında 1 asist yapan Joao Mario, Rafa Silva'ya yaptığı asistle 3.5 ay sonra Beşiktaş'ta ikinci skor katkısını yaptı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, kupanın grup aşamasına 3 puanla başladı. Sivasspor, gruptaki ilk maçında puan alamadı.

MERT DİKKAT ÇEKTİ

Beşiktaş'ın ligde son oynadığı Rizespor karşılaşmasını 5 kurtarışla tamamlayan Mert Günok, Sivasspor karşılaşmasına da damga vuran isimlerden biri oldu. Milli file bekçisi, kalesinde önemli pozisyonlarda gol izni vermedi ve galibiyette önemli rol oynadı.

İKİ KEZ DİREĞE TAKILDILAR

Beşiktaş karşısında önemli pozisyonlar bulan Sivasspor, iki kez direği geçemedi. Sivasspor'da Fode Koita 69, Uğur Çiftçi ise 88. dakikalarda direğe takıldı.

4 MAÇ SONRA KAZANDI

Ligde ve Avrupa'da son dönemde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, Sivasspor galibiyetiyle birlikte 4 maç aradan sonra kazandı.

Beşiktaş, kupadaki bir sonraki maçında Kırklarelispor'u konuk edecek. Siyah-Beyazlılar, Süper Lig'de ise Bodrum FK'yı ağırlayacak.

Sivasspor ise kupadaki bir sonraki maçında Kocaelispor'a konuk olacak. Kırmızı-Beyazlılar, Süper Lig'de ise haftayı BAY geçecek.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk olduğu Sivasspor'u 1-0 mağlup etti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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