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Beşiktaş, üst üste üçüncü maçında da mağlup oldu

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Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'a 2-1 yenilerek üst üste üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Bu sezon 12. yenilgisini yaşayan Beşiktaş, 46 puanda kaldı. Fernando Santos'un görev yaptığı sürede siyah-beyazlı ekip, 10 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Bitexen Antalyaspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş, üst üste üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray yenilgisiyle başlayan mağlubiyet serisinde geçen hafta Gaziantep FK'ye kaybeden siyah-beyazlı ekip, Antalyaspor mücadelesini de puansız tamamladı.

Bu sezon 12. yenilgisini yaşayan Beşiktaş, 46 puanda kaldı.

Rashica'nın penaltıdan golü geçersiz sayıldı

Beşiktaş'ın uzatma dakikalarının sonunda kazandığı penaltı vuruşunu Milot Rashica gol çevirdi ancak gol geçerli sayılmadı.

Rashica'nın kullandığı köşe vuruşu sonrasında Antalyasporlu Naldo'nun topa elle temasının ardından maçın hakemi VAR incelemesi sonrasında penaltıya hükmetti.

Topun başına geçen Rashica penaltı vuruşunu ağlara gönderdi ancak meşin yuvarlağa tek vuruşu yapamayıp iki ayağıyla temas ettiği gerekçesiyle gol iptal edildi

Santos da çare olamadı

Beşiktaş'ta bu sezon 5. teknik adam olarak görev yapan Fernando Santos da siyah-beyazlı takımdaki kötü gidişe çare olamadı.

Siyah-beyazlı takımın başında 11 maçına çıkan Santos, 5. yenilgisini yaşadı. Portekizli teknik adam geride kalan haftalarda 4 galibiyet, 2 de beraberlik almıştı.

Santos'un görev yaptığı sürede siyah-beyazlı ekip, 10 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

2 hafta sonra gol attı

Beşiktaşlı futbolcular 2 hafta sonra gol sevinci yaşadı.

Geride kalan haftalarda Galatasaray ve Gaziantep FK'ye gol atamayan siyah-beyazlı ekibin gol hasretine son veren isim ise Ernest Muçi oldu.

Siyah-beyazlı oyuncu ikinci yarını 15. saniyesinde takımına gol sevinci yaşattı.

İç sahada 7 maçtır Antalya'yı yenemiyor

Beşiktaş, iç sahada Antalyaspor galibiyetine hasret kaldı.

Akdeniz temsilcisi ile lig ve kupa olmak üzere iç sahada oynadığı son 6 maçta rakibine üstünlük kuramayan Beşiktaş, son galibiyetini 2017-2018 sezonunda rakibini 2-0 yenerek almıştı.

Siyah-beyazlı ekip daha sonra oynadığı 7 maçta rakibine 3 kez yenilirken 4 karşılaşma beraberlikle sona erdi.

Santos'a ilk tepki

Siyah-beyazlı takımın oynadığı futboldan memnun olmayan Beşiktaşlı taraftarlar, teknik direktör Fernando Santos'a ilk tepkilerini gösterdi.

Beşiktaşlı futbolseverler ilk yarıda bir süre "Hücum yapsana, Şanlı Beşiktaş hücum yapsana" diye tezahürat yaparak ortaya konulan oyundan duydukları memnuniyetsizliği dile getirdi.

Beşiktaşlı oyuncular yuhalandı

Fernando Santos'un yanı sıra Antalyaspor'un attığı ikinci gol sonrası siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaşlı futbolculara da tepkili tezahürat yaptı.

Bir süre "Formayı çıkarın" diye bağırırken ilk yarının sona ermesinin ardından Beşiktaşlı oyuncular soyunma odasına giderken yuhaladı.

Siyah-beyazlı taraftarlar ayrıca 60. dakikada Cenk Tosun'u da oyundan çıkarken yuhaladı. Bu sırada stat hoparlöründen "Takıma destek. Biz bu tür maçları çok çevirdik." şeklinde anons yapıldı.

Kaynak: AA / Spor

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