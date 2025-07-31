Shakhtar Donetsk'e 2-0 yenilen Beşiktaş, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek

Shakhtar Donetsk'e 2-0 yenilen Beşiktaş, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek
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UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanş karşılaşmasında konuk olduğu Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e 2-0 mağlup olan temsilcimiz Beşiktaş, organizasyona veda etti. Avrupa macerasına UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'ndan devam edecek olan siyah-beyazlı ekibin rakibi İrlanda temsilcisi St. Patricks olacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımına konuk oldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

BEŞİKTAŞ VARLIK GÖSTEREMEDİ

Polonya'nın Krakow kentindeki Reymana Stadyumu'nda oynan müsabaka, Arda Turan yönetimindeki Shakhtar'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı ve toplam skoru 6-2'ye getiren Ukrayna ekibi bir üst tura yükselen taraf oldu. Beşiktaş'ın varlık gösteremediği müsabakada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Kevin ve 45+2. dakikada da Elias kaydetti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

ROTA: KONFERANS LİGİ

Bu skorun ardından UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden siyah-beyazlı ekip, Avrupa macerasına UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'ndan devam edecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

RAKİP BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın bu turdaki rakibi ise İrlanda temsilcisi St. Patricks olacak. Eşleşmede maçlar 7 ve 14 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıÜmit Yurtsever:

rezilik gol bile atamıyorsan bu paralara yazık teknik direktöre bu akşam yol verilmeli

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Haber YorumlarıÇağlar Eyüpoğlu:

Kadro hoca felaket kesinlikle sağ ve sol kanat alınmalı ayrıca 6 numara stoper ve sağ bek 5 transfer artı teknik direktör. Seneye belki 2. lik kovalanır

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