Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Club Brugge, Bodo/Glimt ve FC Lugano ile eşleşti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda Club Brugge, Bodo/Glimt ve FC Lugano ile eşleşti. Siyah-beyazlılar, Belçika temsilcisi Brugge ile oynadığı 3 maçın sadece 1'ini kazanabildi. Norveç ekibi Bodo/Glimt'le ise 2 kez karşılaşan Beşiktaş, 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda Club Brugge, Bodo/Glimt ve FC Lugano ile eşleşti. Siyah-beyazlılar, Belçika temsilcisi Brugge ile Avrupa arenasında oynadığı 3 maçın sadece 1'ini kazanabildi. Norveç ekibi Bodo/Glimt'le de 2 kez karşılaşan Kara Kartal, 1 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup kuraları Fransa'nın Monaco şehrinde yer alan Grimaldi Forum Ticaret Merkezi'nde çekildi. Beşiktaş, D Grubu'nda takımı Club Brugge, Norveç temsilcisi Bodo Glimt ve İsviçre ekibi FC Lugano ile aynı grupta yer aldı.

Club Brugge

Belçika 1. Ligi'nde geçtiğimiz sezonu 4. sırada bitiren Club Brugge, Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Danimarka takımlarından Aarhus, 3. eleme turunda İzlanda'dan KA Akureyri ve play-off'ta da İspanyol ekibi Osasuna'yı saf dışı bırakarak gruplara kaldı.

130 milyon Euro ile Belçika Ligi'nin en değerli takımı konumunda bulunan Brugge'un en değerli futbolcusu ise 14 milyon Euro'luk piyasa değeriyle Danimarkalı Andreas Skov Olsen.

İç saha maçlarını 29 bin kapasiteli Jan-Breydel Stadyumu'nda oynayan Club Brugge, 24 yaş ortalamasıyla da dikkat çekiyor.

Yeni sezonda 5 haftası geride kalan ligde oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Brugge, 10 puanla Anderlecht'in ardından ikinci sırada bulunuyor.

Avrupa kupalarında daha önce Beşiktaş ile 3 kez mücadele eden Club Brugge, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyette sahadan ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Belçika temsilcisinde karşı tek galibiyetini 2006-2007 sezonunda UEFA Kupası gruplarında 2-1'lik skorla almıştı.

Bodo/Glimt

Geride kalan sezonda Norveç 1. Ligi'ni Molde'nin arkasından ikinci basamakta tamamlayan Bodo/Glimt de Avrupa Konferans Ligi macerasına 2. eleme turundan başladı. Bu turda Çekya'dan Bohemians'ı eleyen Bodo/Glimt, 3. eleme turunda Ermeni temsilcisi Pyunik ve play-off'ta Romanya takımı Sepsi'yi geçti.

Norveç Ligi'nin 30 milyon Euro'yla en değerli takımı olan Bodo'nun piyasa değeri en yüksek oyuncusu ise 12 milyon Euro'yla Nijeryalı Victor Boniface.

Maçlarını 8 bin 500 kapasiteli Aspmyra Stadyumu'nda oynayan Norveç ekibinin yaş ortalaması da 24.4.

Bodo-Glimt, 2023-2024 sezonunda da ligde 19 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle 44 puan elde ederek, averaj farkıyla ilk sırada yer alıyor.

Beşiktaş'la Avrupa kupalarında 2 kez karşı karşıya gelen Bodo/Glimt, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Bodo, ayrıca Avrupa'da Trabzonspor'la da 2 defa rakip olmuş ve 2 maçta da kaybetmişti.

FC Lugano

İsviçre 1. Ligi'nde geçtiğimiz sezonu 57 puanla 3. sırada bitiren FC Lugano, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ye elenerek, Avrupa Konferans Ligi'nde gruplarına kaldı. 24 milyon Euro'luk takım değeriyle bu alanda ligin beşincisi olan FC Lugano'nun en değerli futbolcusu da 4 milyon Euro'yla Sloven futbolcu Zan Celar.

4 bin 900 kapasiteli Stadio di Cornerado'da ev sahibi olduğu müsabakaları oynayan Lugano, 23.6 ortalamayla da genç bir takıma sahip. FC Lugano, şu an ligde ise 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle 9 puanı hanesine yazdırdı ve FC Zürich'in 2 puan gerisinde ikinci sırada kendine yer buldu.

İsviçre ekibi, Avrupa'da ilk kez bir Türk takımıyla mücadele edecek. - İSTANBUL