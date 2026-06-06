Beşiktaş, Vincenzo Italiano'yu resmen açıkladı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano için imza töreni düzenlendi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki organizasyona Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, futbol direktörü Önder Özen ve teknik direktör Vincenzo Italiano katıldı.

Uzun zamandır sportif başarıdan uzak kaldıklarına değinen Adalı, köklü değişiklikler yapmaları gerektiğini belirterek "Artık Beşiktaş'a gönül veren insanların üzgün, umutsuz, kırılgan olmasının önüne geçmek durumundaydık. İlk olarak Beşiktaş'taki bu psikolojiyi değiştirmemiz gerekiyordu. Bu yüzden bu yeni dönemde savaşan, pes etmeyen, olumsuz gidişatı kabullenmeyen, itiraz eden, hep daha iyisi için çaba gösterecek iki futbol adamıyla yeni bir yola çıktık." dedi.

Önder Özen'in görüşlerine Beşiktaşlıların önem verdiğini anlatan Adalı, "Kendisinin zamanında söylediği ve Beşiktaşlıların çok sevdiği bir söz var. 'Beşiktaş için artık suyun yönünü değiştirme zamanı. Ciğerde ne varsa, yürekte ne varsa Beşiktaş için sahaya dökme zamanı.' Böyle bir dönemde kendisine teklif götürdük, o da Beşiktaş için yeniden kolları sıvadı." ifadelerini kullandı.

Önder Özen ile istişareler sonrasında Italiano'ya karar verdiklerini dile getiren Adalı, "Kendisine takımımızın durumunu, beklentilerimizi, hedeflerimizi anlattık. İtaya Serie A'da adından söz ettiren, Avrupa arenasında, Fiorentina ile Konferans Ligi'nde iki kez final oynayan, Bologna ile kupa kazanma başarısı gösteren, ülkesi başta Avrupa'nın önemli kulüplerinin hoca olarak düşündüğü, görüşmeler yaptığı Italiano'yu Beşiktaşımıza kazandırdık." diye konuştu.

Italiano'nun Beşiktaşlıların istediği oyunu oynatacağını ifade eden Adalı, 'Hocamızın arzu ettiği takım kurgusunu oluşturmak için çalışmalarımıza çoktan başladık. Takımımıza gereken takviyeleri de yapıp savaşan, yarışan, kazanan bir Beşiktaş izleyeceğimize yürekten inanıyorum. Vincenzo İtaliano'ya görevinde başarılar diliyor, Beşiktaş'a hoş geldin diyorum. Kendisiyle birlikte Beşiktaş'ın layık olduğu başarıları, şampiyonlukları yaşamasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarın beklentilerinin bilincinde olduklarını vurgulayan siyah-beyazlı kulübün başkanı, şunları söyledi:

"Beşiktaş taraftarı öncelikle güzel oyun ister, mücadele ister. Bunların gerçekleşmeye başladığını gördükleri an takımlarının arkasında olur, ne koşulda olursa olsun destek verir. Biz bu sene büyük Beşiktaş taraftarına iyi oynayan, iyi mücadele eden, sonuna kadar savaşan, kazanan bir Beşiktaş vaat ediyoruz. Önümüzdeki sezon hayal ettiğimiz Beşiktaş'ı ortaya çıkarmak için ne para gerekiyorsa onu harcayacağız. Bir bütçe belirlemedik. İhtiyaç olan her noktaya, hocanın istediği futbolcu kimse onu alıp geleceğiz."

"Rekabetçi, agresif, arzusu yüksek, kendi kariyeri için önemli hedefler kovalayan bir teknik adam"

Siyah-beyazlı takımın yeni futbol direktörü Önder Özen, 'savunma aksiyonu başına izin verilen pas (PPDA) değerlerinde Italiano'nun önemli bir pozisyonda yer aldığını anlattı.

"Yeni bir dönem başlıyor. Beşiktaş'a hayır demek benim için imkansız. İşin içine girdik." diyen Özen, şöyle devam etti:

"Teknik direktör koltuğunun boş olduğu bir dönmede başladım. Üçlü bir karar mekanizması kurduk. Savunma aksiyonu başına izin verilen pas, Avrupa futbolunun en yaygın metriklerinden biri. Bu konuda üç mütevazi kulüp dikkatimizi çekti. Italiano, Bologna, İtalya'da Şampiyonlar Ligi maçlarında, Fiorentina'da aynı metriklere ulaşmış bir isim. Fırsat doğdu ve kontrat sonlandırma arifesinde görüşmelere başladık. Beşiktaşlı bir büyüğümüz Gökhan Keskin'in de fikrini aldık. Gözlem ve metriklerle Italiano isminde mutabık kaldık. İyi futbol oynatacağını vaat eden bir teknik direktörümüz oldu. Kulübe oyun kimliği katma konusunda yardımcı olacağını düşünüyorum. Hoca rekabetçi, agresif arzusu yüksek, kendi kariyeri için önemli hedefler kovalayan bir teknik adam."

Acı çekmeden başarı gelmeyeceğini, İtalyan teknik adamın çalışma yönteminde oyuncuların fiziksel acı çekeceğini ifade eden Özen, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Beşiktaş yola çıkarken yıllardır acının etrafında dolaşıyor ve sonuç alamıyor. Acının içinden geçmeden başarmak mümkün değil. Bu acıyı hep beraber çekeceğiz. Hoca antrenmanda acı çektirecek. Fiziksel talepleri çok yüksek. Önümüzdeki sene Beşiktaş, PPDA verilerinde birinci sırada olacak. Bunu garanti ediyorum. Bu veriler bizi nereye taşıyacak henüz bilmiyorum ama rakibine nefes aldırmayacak bir Beşiktaş ortaya çıkacak. Bunu İtalya'da daha düşük bütçeli ekiplerle yaptı. Konferans Ligi'nde iki final oynadı. Bologna'da başarılı oldu ve İtalya kupasını kazandı. Başarılı, aç, Beşiktaş'a kimlik olarak uygun olduğunu düşündüğümüz bir teknik direktör. İş dışında bir şey düşünmeyen takıntılı bir çalışan. Hep beraber acının içinden geçer ve umarım önümüze varsa bir kutlama hep beraber yaparız."

Beşiktaş'ta uzun süredir sezon başında bir teknik adamın başlamadığına değinen Özen, "Transfer açıkken başlama şansları olmadı. Önceki dönemin yükünü taşımak zorunda kaldılar. Yarışmacı, Beşiktaş'ın geleneksek kimliğine yakın, herkesi ürkütecek bir takım olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Italiano'yu Spezia'yı çalıştırdığı dönemden takip ettiğini aktaran Özen, "İtalya'da büyük takımlarda oynamış bir oyuncuysanız o takımlarda göreve başlayabiliyorsunuz ama daha düşük takımlarda oynayan bir oyuncuysanız en alttan başlayarak liyakatle yukarı geliyorsunuz. Hoca Spezia'da lige çıkarken olağanüstü iş yaptı. Görüştük, kendisinin o kadar takip edildiğini bilmiyordu. Bazı oyuncularıyla görüştük. Antrenman sahasındaki tavrını değerlendirdik. Kendisiyle daha önce tanışmışız gibi olduk. Kendisi hakkında her şeyi bildiğimizi gördü. Tutkulu, takıntılı bir futbol insanı. Futbol dışında bir hayatı yok." değerlendirmesinde bulundu.

Siyah-beyazlı takımın transfer çalışmalarına dair de Özen, "10+4 kuralının değişmemesinden memnuniyet duyuyorum. +4 için 3 yerimiz var, oraya bakıyoruz. Hoca 23 yaş altı oyuncular talep ediyor. Birkaç usta oyuncuya, Orkun'a yardımcı olacak oyunculara ihtiyacımız var. Hedeflediğimiz bir Türk oyuncu var. Şartlarının uygunluğuna bakacağız. Gurbetçi gençlerimiz var. Onlarla ilgili raporlamalar bugün bitti. Okuyup değerlendirmeye alacağız." bilgilerini verdi.

"Hedefler örtüştüğü için çok mutluyum"

Beşiktaş'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Italiano, "Çok zamandır yeni tecrübe ihtiyacı hissediyordum. Beşiktaş'ın projesini ve ilgisini görünce benim için zaten bir gurur meselesi oldu." dedi.

Yönetimle arasında "güzel bir kaynaşma" olduğunu anlatan Italiano,"Benim de hedeflerim arasında böyle bir başarı isteği var. Bana duydukları güven için teşekkür ediyorum. Bu büyük takıma geldiğim için çok mutluyum. Bir teknik direktör için saygı görmek çok önemli. Takımın benim hakkımdaki düşünceleri ve benim futbola yönelik düşüncelerim örtüşüyor. Çalıştırdığım bütün takımlarda gösterdiğim futbol, buradaki beklentilerle örtüşüyor. Benim hedeflerim ve takımın beklentileri örtüştüğü için çok mutluyum." diye konuştu.

Takımı yönetimle yeniden kuracaklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Takımı beraber inşa edeceğiz. Hedeflere ulaşmak için kaliteli oyunculara ihtiyacımız var. Birkaç oyuncuyu tanıyorum. Acil ne gerekli onlara bakıp o şekilde takımı tekrar kuracağız. Kamp dönemi başlıyor, yönetimle en iyi takımı sunacağımıza ve hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İşe başlamak için sabırsız olduğunu aktaran Italiano, Türkiye ligini ve bazı takımları tanıdığını dile getirdi.

Her maça farklı bir 11 ile çıktığı yönündeki soruya Italiano, "Avrupa'da antrenörlük yaptığım son 4 yılda 3 farklı kulvarda oynadım. Sakatlar cezalılar olunca bu rotasyonlara mecbur kalıyorduk. Burada durumun nasıl işleyeceğine bakacağız. Duruma göre hareket edeceğiz. Sürekli aynı 11 mi, değiştirmek zorunda mı kalırız o zamanla belli olur." diye cevap verdi.

Çok hırslı olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Maçlarda başka bir Italiano, dışarıda başka bir Italiano var. 3 puan almak için elimden geleni her şeyi oyuncuyken de yapıyordum. Şimdi de teknik direktör olarak yapıyorum. Bu oyuncular için de motivasyon oluyor. Teknik direktör ateşli olunca oyuncu da ateşli oluyor. Beşiktaş taraftarı da ateşli ben de ateşli bir teknik direktörüm. Bu da takım üstünde kendini gösterecektir. Yönetimin ve taraftarın beklediği ofansif bir takım kurmak, çok gol imkanı oluşturan az gol yiyen bir takım oluşturmak istiyorum. Sürekli galibiyet isteyen bir teknik direktörüm. Burada da hayalim kupa kazanmak. Sonunda güzel bir iş yapmış olmak istiyorum. İtalya'da teknik direktörlerin erken değişmesine alışkınız. Bir teknik direktör yaptığı işe inancı olduğunda korkacak bir şeyi olmaz. Başladığım her sezonu sonuna kadar getirdim. Ligi yarıda bırakmak gibi bir niyetim yok."

Başkan Adalı, siyah-beyazlı futbolcu Rıdvan Yılmaz'a "kız isteyecekleri" bilgisini paylaşarak toplantıdan erken ayrıldı.