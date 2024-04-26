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Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'un sözleşmesini uzattı

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Beşiktaş, 24 yaşındaki savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un sözleşmesini 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzattı. Geçen sezon Adana Demirspor'dan transfer edilen futbolcu, tüm kulvarlarda çıktığı 27 maçta 2 gol kaydetti.

Beşiktaş, 24 yaşındaki savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2022-2023 sezonundan bu yana siyah-beyazlı formayı giyen Tayyip Talha'nın sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Geçen sezon Adana Demirspor'dan transfer edilen 24 yaşındaki futbolcu, tüm kulvarlarda çıktığı 27 maçta 2 gol kaydetti.

Tayyip Talha Sanuç, çapraz bağ sakatlığı nedeniyle Nisan 2023'te ameliyat edilmişti. 24 yaşındaki stoper, bu sezon ilk yarının son bölümlerine doğru sakatlığını tamamen atlatmış, buna karşın siyah-beyazlı ekibin eski teknik direktörü Fernando Santos tarafından fazla tercih edilmemişti.

Kaynak: AA / Spor

Tayyip Talha Sanuç Adana Demirspor Beşiktaş Adana Futbol Spor Güncel Haberler

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