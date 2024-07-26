Masterchef Erim kimdir, kaç yaşında? Erim Şanal kim, yaşı, aslen nereli, evli mi?

Masterchef Erim kimdir? 2024-2025 sezonu Masterchef yarışmacıları arasında yer alan Masterchef Erim Şanal kaç yaşında, nereli, evli mi ve Instagram hesabı kullanıcı adı merak ediliyor. Peki, Masterchef Erim kimdir? Masterchef yarışmacılarından Erim Şanal hakkında merak edilen Masterchef Erim elendi mi, neden yok yanıtı haberimizde...

MASTERCHEF ERİM KİMDİR?

Aslen Erzincanlı olan 23 yaşındaki Erim, İstanbul'dan yarışmaya katıldı. Genç yaşına rağmen mutfakta gösterdiği yetenek ve tutkuyla dikkat çekiyor.

MASTERCHEF ERİM ŞANAL ELENDİ Mİ?

Masterchef Erim, bu seneki Masterchef yarışmasında yarışmaya devam ediyor.