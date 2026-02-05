Beşiktaş tarihindeki ilk Güney Koreli futbolcu: Hyeon-gyu Oh

Beşiktaş'ın Belçika temsilcisi Genk'ten transfer ettiği santrfor Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlı kulübün tarihindeki ilk Güney Koreli futbolcu oldu.

Beşiktaş, daha önce 56 farklı ülkeden 196 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlıların 14 milyon avro karşılığında 3,5 sezonluğuna kadrosuna kattığı 24 yaşındaki golcü oyuncu, kulüp tarihinin 197. yabancı futbolcusu olarak tarihe geçti.

Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlıların Yasin Özcan, Kristjan Asllani ve Junior Olaitan'ın ardından kış transfer döneminde kadrosuna kattığı 4. futbolcu oldu.

Kariyeri

Futbola ülkesinin takımlarından Maseog ES'de başlayan Hyeon-gyu Oh, daha sonra Suwon Samsung Bluewings altyapısına geçiş yaptı.

Suwon Samsung Bluewings'te A takım seviyesine 2019'da çıkan Güney Koreli futbolcu, Gimcheon Sangmu'da kiralık geçirdiği dönemin ardından Suwon'a geri döndü.

Avrupa kulüplerin ilgisini çekmeye başlayan Oh, Ocak 2023'te İskoçya ekibi Celtic ile Avrupa'ya ilk adımını attı. İskoçya temsilcisinde 1,5 sezon forma giyen 24 yaşındaki golcü futbolcu, Temmuz 2024'te Belçika'nın Genk takımına transfer oldu.

Kore'de mecburi olan askerlik görevini de kariyerinin başlarında yapan Hyeon-gyu Oh, Belçika'da en golcü (22) dönemini yaşadı.

Devre arası transfer döneminde golcüsü Tammy Abraham'ı 21 milyon avroya Aston Villa'ya gönderen Beşiktaş, gündemine aldığı Oh'u ise 14 milyon avroya renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendirdi.

Hyeon-gyu Oh, kariyerinde forma giydiği ekiplerde şu istatistiklerle oynadı:

Kulüp Maç sayısı Gol Genk 73 22 Suwon Samsung Bluewings 53 14 Celtic 47 12 Gimcheon Sangmu 40 9

Beşiktaş tarihindeki ilk Güney Koreli

Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlıların tarihindeki ilk Güney Koreli futbolcu oldu.

Daha önce 56 farklı ülkeden 196 yabancı futbolcuyu renklerine bağlayan Beşiktaş, ilk kez Güney Koreli bir futbolcuyu kadrosuna kattı.

Söz konusu transferle birlikte bu sayı 57 farklı ülkeden 197 futbolcuya yükseldi.

Milli takım kariyeri

Hyeon-gyu Oh, Güney Kore Milli Takımı formasını A takım seviyesinde 24 kez giymeyi başardı.

Oh, A takımda ilk milli karşılaşmasına 11 Kasım 2022'de oynanan dostluk maçında İzlanda karşısında çıktı. O dönem Paulo Bento yönetimindeki Güney Kore'nin 1-0 kazandığı maçta golcü futbolcu, 72. dakikada Gue-sung Cho'nun yerine oyuna dahil oldu.

Milli formayı A takım seviyesinde 24 kez giyen Hyeon-gyu Oh, 6 kez gol sevinci yaşadı.

Genç futbolcu, alt yaş gruplarında da birçok kez milli formayı terletti.

En fazla yabancı Brezilya'dan

Beşiktaş, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalı futbolculardan yana kullandı.

Siyah-beyazlılar, bugüne dek Brezilya pasaportlu 24 oyuncuyu renklerine bağlarken Almanya ve Portekiz 13'er futbolcuyla bu alanda ikinci, Yugoslavya ise 10 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.

Beşiktaş'ın yabancı futbolcuları

Beşiktaş'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle: