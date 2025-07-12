Beşiktaş taraftarı çıldırdı! Sevinçten Serdal Adalı'nın ayağını öptüler

Beşiktaş taraftarı çıldırdı! Sevinçten Serdal Adalı'nın ayağını öptüler
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Beşiktaş taraftarı çıldırdı! Sevinçten Serdal Adalı'nın ayağını öptüler
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Benfica'dan Beşiktaş'a transfer olan Orkun Kökçü, Hollanda'dan İstanbul'a doğru Başkan Serdal Adalı ile birlikte yola çıktı. Hollanda'da yaşayan Beşiktaşlı taraftarlar, Orkun Kökçü'yü İstanbul'a uğurladı. Bir Beşiktaş taraftarı, sevinçten Serdal Adalı'nın ayağını öptü.

Beşiktaş'ın Benfica'dan transfer ettiği Orkun Kökçü, Başkan Serdal Adalı ile birlikte Hollanda'dan Türkiye'ye hareket etti.

ADALI'NIN AYAĞINI ÖPTÜLER

Hollanda'da yaşayan Beşiktaşlı taraftarlar, havalimanına gelerek Orkun Kökçü'yü Türkiye'ye uğurladı. Çok sayıda Beşiktaşlı taraftar, Başkan Serdal Adalı'ya da büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Bir Beşiktaş taraftarı, Orkun Kökçü'yü transfer eden Serdal Adalı'nın yanına giderek onu ayağından öptü. Serdal Adalı ve Orkun Kökçü, taraftarları selamladıktan sonra özel uçakla İstanbul'a doğru yola çıktı.

İşte o kare;

Beşiktaş taraftarı çıldırdı! Sevinçten Serdal Adalı'nın ayağını öptüler

İLK ÜÇLÜSÜNÜ ÇEKTİRDİ

Beşiktaş'a transfer olan Orkun Kökçü, Hollanda'dan ayrılırken kendisini uğurlamaya gelen Beşiktaş taraftarına ilk üçlüsünü çektirdi.

Beşiktaş taraftarı çıldırdı! Sevinçten Serdal Adalı'nın ayağını öptüler

BONSERVİS BEDELİYLE TARİHE GEÇECEK

Siyah-beyazlılar, Orkun Kökçü'yü 25 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu ve 5 milyon euro kiralama bedeli karşılığında takıma katacak ve Benfica'ya toplamda 30 milyon euro ödeyecek. Milli futbolcu, Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olacak.

PROFESYONEL KARİYERİ

24 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerinde Hollanda temsilcisi Feyenoord ve Portekiz ekibi Benfica'da forma giydi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıMehmet KERİM:

Görende Halaandı getirdi zannedecek

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Haber YorumlarıGoethegitme:

Oyalanın bakalim,sizin ben haysiyetinizi....

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Haber YorumlarıA U:

Daha ne kadar alçalabilirsiniz futbol denen lanet oyunun uğrunda...

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Haber Yorumlarıerman genç :

Vay zavallı vay Baban öp ayağımı dese ne alaka Baba dersin..! MEzardan dedesini getirdi sanki Parayı futbolcular kazanır bunlar rezilliğini çeker

Yorum Beğen26
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Haber YorumlarıUzman Yorumcu:

kişiliğini bir topun çizgiyi geçmesine feda edenlere,bir zatın sidikli papucunu yalayanlara yazıklar olsun..!

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