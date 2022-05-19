Beşiktaş'tan Welinton Souza'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama - Haberler

Beşiktaş Kulübü, Göztepe maçında sakatlanan Welinton Souza'nın adalesinde gerilme ve ödem oluştuğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Göztepe ile oynadığı müsabakada sağ uyluk bölgesinde ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Welinton Souza'nın Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Spor