Beşiktaş'tan Konyaspor karşısında sürpriz 11
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Konyaspor'a konuk olacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. Siyah-beyazlılarda deneyimli kaleci Mert Günok, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile mücadele edecek.
MAÇ SAAT 20.00'DE
Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Ümit Öztürk oturacak. Mücadele Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
İLK 11'LER
Konyaspor: Deniz, Andzouana, Adil, Bazoer, Guilherme, Ho Jo, Melih, Bardhi, Pedrinho, Muleka, Umut.
Beşiktaş: Ersin, Taylan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Rashica, Rafa, Devrim, Abraham.
MERT GÜNOK YEDEKLERDE
Siyah-beyazlılarda deneyimli kaleci Mert Günok, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak.