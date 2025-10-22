Haberler

Beşiktaş'tan Konyaspor karşısında sürpriz 11

Beşiktaş'tan Konyaspor karşısında sürpriz 11
Güncelleme:
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Konyaspor'a konuk olacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. Siyah-beyazlılarda deneyimli kaleci Mert Günok, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile mücadele edecek.

MAÇ SAAT 20.00'DE

Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Ümit Öztürk oturacak. Mücadele Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

İLK 11'LER

Konyaspor: Deniz, Andzouana, Adil, Bazoer, Guilherme, Ho Jo, Melih, Bardhi, Pedrinho, Muleka, Umut.

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Rashica, Rafa, Devrim, Abraham.

MERT GÜNOK YEDEKLERDE

Siyah-beyazlılarda deneyimli kaleci Mert Günok, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak.

Başsavcılıktan 'Minguzzi davası' açıklaması

Minguzzi davasında savcılık beklenen adımı atıyor
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAlp AY:

MERTİ HARCAMANIN PEŞİNDE OLANLAR

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

Konya'dan en az iki yer gibi duruyor

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
