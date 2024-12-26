Üye Girişi
Haberler
Narin Güran davasında savcı mütalaasını açıkladı, duruşma salonu karıştı
Savcı mütalaasını açıkladı, duruşma salonu karıştı
Narin'in babasından kafa karıştıran sözler: Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi
"Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi"
Anne Yüksel Güran'ın avukatı özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda PSA bulundu
Tüm aileden özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda bulundu
'İcabına bakacağız' diyen İsrail, Yemen'i vurdu
"İcabına bakacağız" diyen İsrail ilk adımı attı

Beşiktaş'ta Armalar Yerine Yerleşti, Gerginlik Sona Erdi

Beşiktaş'ta Armalar Yerine Yerleşti, Gerginlik Sona Erdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Kulübü, Fulya Süleyman Seba Kompleksi'nde kiracı firma ile yaşanan gerginliğin ardından kulüp armasını binaya yerleştirdi. Başkan adayı Serdal Adalı ve mevcut başkan Hüseyin Yücel, kiracı firma sahibi Yaşar Aşçıoğlu ile yaptığı görüşmeler sonucunda anlaşma sağladı.

Beşiktaş Kulübüne ait Fulya Süleyman Seba Kompleksi'nde kiracı firmayla yaşanan gerginlik kulüp armasının yerleştirilmesiyle sona erdi.

Başkan adayı Serdal Adalı'nın yanı sıra mevcut başkan ve diğer aday Hüseyin Yücel'in yeni yönetim listesinde yer alan Önder Yiğit de kiracı firmanın sahibi Yaşar Aşçıoğlu ile görüşme gerçekleştirdi. Bu arada Adalı'nın sosyal medyadan yaptığı çağrı sonrası Beşiktaşlı taraftarlar da tesislerin önüne gelerek zaman zaman tezahürat yaptı.

Görüşmelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yaşar Aşçıoğlu, "Çok tatsız bir süreçten geçiyoruz. Bu projeyi yaparken ciddi zorluklardan geçtik. Beşiktaş'ın en büyük ve en önemli projesi. Beşiktaş'ın da o günkü başkanı Yıldırım Demirören'in de desteğiyle biz bu projeyi gerçekleştirmeyi başardık. Ben burayı Beşiktaş'ın o dönemki başkanı Yıldırım Demirören'in baskısıyla kiralamıştım. Bu süreçte buraya tabela asmak, bayrak asmak konusu, kira konusu gündeme geldi. Tatsız konular bunlar. Bu kadar tatsızlık içerisinde bunların yaşanması hiç hoş olmadı. Kimin ne olduğu bellidir. Beşiktaş camiasına haklı olduğu davada kimse karşı çıkamaz. Dün yapılan haksız, hukuksuz bir müdahalede buraya bayrak, tabela asılmaya kalkıldı." diye konuştu.

Adalı'nın kendisini ikna ettiğini söyleyen Aşçıoğlu şunları kaydetti:

"Bu sabah Serdal Adalı başkanım beni davet etti, bulunduğu mekana gittim. Kendisi bana rica etti, 'Değerli kardeşim, biz seninle beraber böyle bir proje, böyle bir eser yaptık. Bu tatsızlıklar bize yakışmıyor gelin burada sulh olalım, anlaşalım. En azından başkanlık yarışı sürecinde bu tatsızlığı ortadan kaldıralım. Evet hukuken haklı olabilirsin, onu bilmiyorum. Ama bu süreçte bu bayrağı, bu tabelayı buraya asmak istiyorum.' dedi ve beni nazik konuşmalarıyla güzellikle ikna etti. Ben de 'Peki' dedim. Halen hukuki hakkı yok ama olsun Beşiktaş istiyorsa, Beşiktaş için ben her şeye varım. Akabinde Hüseyin başkan beni aradı, 'Yaşar bey sizden rica ediyorum bu tabelayı açma noktasında. Bunu yap benim için.' dedi. O da çok güzel sözler kullandı. Nazik konuşmaları için kendisine teşekkür ediyorum. Her iki başkana da başarılar diliyorum"

Aşçıoğlu'na teşekkür eden Serdal Adalı da "Bu arma Beşiktaş'ın arması ne Hüseyin Yücel'in arması ne Serdal Adalı'nın arması. Hiç böyle bir şeyden de faydalanma gibi bir amacım yok. Dün akşam yaşanan olaylardan sonra Yaşar beye gerekli anlayışı gösterdiği için teşekkür ederim. Bir an önce bu armamızı Beşiktaş'ın malı olan bu binaya asmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan armanın teslim edilmesi konusunda da kısa süreli kriz yaşandı. Adalı tarafının iddialarına göre, armanın teslim edilmesi engellendi. Beşiktaşlı taraftarların bir süre sonra depodan çıkardığı arma, ekipler tarafından binaya yerleştirildi.

Armanın depodan alınmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adalı, "Geçtiğimiz bir senede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Evet bir sene uğraştılar ama bugün sabah kısmet oldu 1,5-2 saat bekledik armayı. Tüm Beşiktaş camiasına hayırlı olsun. Bugün olduğu gibi gelecekte de Beşiktaş'ın mallarını korumaya, sahip çıkmaya ve Beşiktaş'ın bir kuruşunu kimseye yedirmemek için yola çıktık. Tüm Beşiktaş camiasına hayırlı olsun. Bu armayı binaya asacağız. Sonrasında da diğer harfleri tamamlayacağız. Bundan sonra da Beşiktaş'a ait her mülkün üstüne de mutlaka armamızı asacağız." ifadelerini kullandı.

Önder Yiğit ise "Başkanımızın Yaşar Bey'le görüşmeleri sonucunda şu an armamızı buraya getirdik. Beşiktaş için canıgönülden bundan sonraki süreç için hepimiz takipçisi olacağız." dedi.

Beşiktaş Kulübüyle kiracısı Aşçıoğlu arasındaki tahliye ve icra davasının sona ermesinin ardından dün akşam kulüp arması binaya asılmak istemiş ancak kiracı firma buna izin vermeyince gerginlik yaşanmıştı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
img

Rozeti takan Yamalı'dan Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek sözler
img

40 saniyelik asgari ücret skeci viral oldu
img

DNA testinin sonucunu gördü, karısına sıra dışı bir hediye hazırladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran lideri Pezeşkiyan, gördüğü manzara karşısında küplere bindi: Hepsini kapatın
İran lideri, gördüğü manzara karşısında küplere bindi: Hepsini kapatın
Kredi kartıyla sigara satışında yeni dönem
Kredi kartıyla sigara alanlar dikkat! Cezası çok ağır
Azerbaycan: Yolcu uçağını Rus füzesi düşürdü
İşte 38 kişinin öldüğü Azerbaycan uçağını düşüren ülke
Otel lobisinde cinsel ilişki kötü sonla bitti
Otel lobisinde cinsel ilişki kötü sonla bitti
Çocuğunun kendisinden olmadığını öğrenen adamdan karısına sıra dışı hediye
DNA testinin sonucunu gördü, karısına sıra dışı bir hediye hazırladı
Çin'in 6. nesil savaş uçağı ilk kez havalandı
İlk kez havalandı! Çin'den düşmanlarına büyük gözdağı

Son Dakika Haberleri

27 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 27 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! Newcastle Aston Villa CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Newcastle Aston Villa maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Masterchef puan durumu ne? 26 Aralık Perşembe, Erim, Semih, Beyza puanları kaç? MasterChef SON CEKETİ kim giydi? MasterChef 5. CEKETİ önlüğü kim giydi 26 Aralık Perşembe? Chelsea Fulham CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Chelsea Fulham maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Hudutsuz Sevda 47. bölüm tek parça full HD izle! Hudutsuz Sevda SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Aralık Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Siyah Kalp 15. bölüm tek parça full HD izleme linki! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli 26-27 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 26-27 Aralık Büyükçekmece, Beykoz, Gaziosmanpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.