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Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek finale çıktı. Ernest Muçi'nin attığı golle siyah-beyazlılar adını son 2 takım arasına yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Mke Ankaragücü'nü konuk eden Beşiktaş, 0-0'ın rövanşında başkent ekibini 1-0 mağlup ederek adını finale yazdıran ilk takım oldu.

İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın ikinci yarısına Al-Musrati-Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy-Jackson Muleka değişiklikleriyle başlayan siyah-beyazlı ekip, Ernest Muçi'nin 70. dakikada attığı golle müsabakayı 1-0 kazandı.

Beşiktaş 17'inci kez finalde

Mke Ankaragücü'nü tek golle geçerek finale yükselen Beşiktaş, tarihinde 17'inci kez adını son 2 takım arasına yazdırmayı başardı.

1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020-2021 sezonlarında kupayı müzesine götüren Beşiktaş ; 1965-1966, 1976-1977, 1983-1984, 1992-1993, 1998-1999 ve 2001-2002 sezonundaki finallerde ise kupayı rakiplerine kaptırdı.

Muçi 4. golünü attı

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ernest Muçi, yeni takımını finale götüren golü kaydetti.

70. dakikada MKE Ankaragücü savunmasının hatasını değerlendirerek meşin yuvarlağı filelerle buluşturan siyah-beyazlı oyuncu, Beşiktaş'taki 4. gol sevincini yaşadı.

Kupada İstanbulspor, Antalyaspor ve MKE Ankaragücü filelerini havalandıran Muçi, başkent ekibini lig müsabakasının ardından kupada da boş geçmedi.

Öte yandan Muçi'nin 82. dakikada savunmanın arkasına attığı topta Beşiktaş, Cenk Tosun'la gole yaklaştı. Ancak üst direk gole izin vermedi.

Ghezzal sakatlandı

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncularından Rachid Ghezzal, sakatlanarak maça devam edemedi.

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle çok sayıda maçta forma giyemeyen tecrübeli futbolcu 63. dakikada yerini Chamberlain'e bıraktı.

Başkent ekibini 4 maçta 2. kez yendi

Bu sezon MKE Ankaragücü'yle lig ve kupada 4 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, başkent temsilcisini 2. kez mağlup etti.

Ankara'daki maçlarda rakibiyle 0-0 ve 1-1 berabere kalan Beşiktaş, İstanbul'da oynadığı lig müsabakasını 2-0 kazanırken, kupadan da 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA / Spor

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