Beşiktaş maçının ardından

SÜPER Lig'in 24'üncü haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ve Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Kaytaz açıklamalarda bulundu.

SELÇUK İNAN: KORNERDEN BASİT BİR GOLLE BU MAÇI KAYBETMİŞ OLMAK ÜZÜCÜ

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan açıklamasında, "Maçtan önce yapmış olduğum röportajda; bugün ikili mücadele seviyesi yüksek bir maç bekliyorum demiştim. Birebirin fazla olduğu bir maç olacak gibi gözüküyor demiştim. Nitekim de öyle oldu. İki takım da çok üst seviyede mücadele etti. Maç beklediğimiz gibi geçti. Önde baskı yapmaya çalıştık, rakibi kendi sahasını tutmaya çalıştık. Rakip de bize aynı şekilde cevap verdi. Ortada bir maçtı. Belki de gol atan kazanacak gibi gözüküyordu. Duran toplar böyle maçlarda çok önem kazanıyor. Bunun üzerine hep çalışıyoruz, çok çalıştık. Uyardık, uyarılarımızı yapıyoruz. Ama maalesef yine bir kornerden basit bir golle bu maçı kaybetmiş olmak üzücü" şeklinde konuştu.

MURAT KAYTAZ: RAKİPLERE POZİSYON VERMEDEN MAÇLARI BİTİRECEĞİZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM

Takımda kazanma alışkanlığı oluşmaya başladığını söyleyen Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Kaytaz, "Takım savunması anlamında rakibe hiç pozisyon vermeyerek, başarılı bir baskı planı uygulayarak başarılı olduk diyebiliriz. Üretkenlik anlamında ilk yarıda üretemedik. Bir iki pozisyon var, çok net olmayan pozisyonlar. Oyuncularla devre arasında konuştuğumda, ön tarafın biraz daha hareketli olması gerektiğini anlattım. Bir tane bile duran topun çok önemli kazandığını anlattım. Hafta içi çalıştığımız duran top organizasyonundan; Kocaeli'nin zaafını görüp de o bölgeye çalıştığımız duran top organizasyondan gol atmamız, bizim için çok sevindirici oldu. Cerny ile Olaitan'la kaçırdığımız goller de var. Kocaelispor'u da tebrik ediyorum, güzel bir mücadele ettiler. Güçlü oyun felsefesi oturtmaya çalışıyoruz. Eski maçlarımıza baktığımız zaman 90 dakika adam adama yaptığımız ön alan baskılarının pek sürdürülebilir olmadığını gözlemledik. Analizlerde bunu tespit ettik ve biraz daha kendi ön alan baskımızı modernize ettik. İkinci bölge savunması olarak değerlendirdik. Bunu şöyle düşünmeyin; bekleyip kontra atak oynamak değil bu. Birinci bölgede beklersen hızlı hücumlara çıkarsan bu bekleyip kontra atak oynamak olur. Bizim böyle bir düşüncemiz yok. Biz ikinci bölgede daha agresif savunma yaparak biraz baskı modelimizi modernize ettik. Avrupa takımları da alan savunmasından adam savunmasına yüzde yüz dönüyorlar. Biz de bunu çalışıyoruz. Başakşehir maçında bunu denedik. Biraz rakibe pozisyonlar verdik. Göztepe maçında bunu denedik. Göztepe maçında hiç pozisyon vermedik ama Göztepe'nin oyun stilinden dolayı diye yanıltmaması içim bugünkü maç bizim için çok önemliydi. Bugün gördük ki biz bu ikinci bölge savunmasını da iyi bir şekilde yapabiliyoruz. Biraz daha agresif olmamız gereken yerlerde agresif olursak, rakiplere pozisyon vermeden maçları bitireceğiz diye düşünüyorum" dedi.

'MODERN FUTBOLDA ARTIK HERKES KENDİNİ GÜNCELLEMEK ZORUNDA'

Konuşmasını sürdüren Murat Kaytaz, "Üçüncü bölge aksiyonlarını bu maç üzerinde çok üretemedik. Fakat en son 5-6 ay önce bir tane akademik araştırma yapıldı. Üçüncü bölge aksiyonlarıyla ilgili 5 büyüklükteki atılan goller incelendi. Gelişigüzel ortalarla yapılan ortaların gol olma oranı yüzde 2. Bekin çizgiye inip dışarı çıkardığı opsiyonla gol olma oranı yüzde 18. Half space orta ortalarıyla gol olma oranı yüzde 35. Bu opsiyonları hafta içi özel olarak çalışıyoruz. Sergen Hoca bu şekilde taktik işlerini anlatmayı sevmediği için, diyor ki; 'Top Cengiz'in ayağına geldiği zaman üçüncü bölgede ben ona ne yapacağını söyleyemem'. Ben de çok abartarak anlatmayı sevmiyorum ama hoca kadar da sıfırda anlatmak istemiyorum. Arasında bir anlatayım size, kararında. Cengiz topu üçüncü bölgede aldığında ya da Cerny üçüncü bölgede aldığında, oyunun bir doğaçlaması vardır. Eğer sağ bek bindirirse opsiyonu olabilir. Bu oyunun doğaçlaması, eğer bindirmezse, bu opsiyon zaten ortadan kalkar. Cengiz'in half space orta aksiyonu var. Santraforun ayağını bulup ikiye bir yapıp düşürme opsiyonu olabilir. Yani bunlar çalışılan şeyler. Hocanın demek istediği şey de şu; 'Orada Cengiz kararı kendi verecek'. Belki iki kişiyi geçip uzak direğe bırakacak. Hoca böyle anlatınca insanlar diyor ki; 'Üçüncü bölge aksiyonları hiç çalışılmıyor'. Futbol antrenman oyundur arkadaşlar. Eğer antrenmanda çalışmazsanız, göstermezseniz oyuncuya analiz toplantısında oyunculara hiçbir hesap soramazsınız. Oyunculara soyunma odasında 'Niye bunu yapmadın' diye soramazsınız. Çünkü oyuncular 'gösterdin mi hocam, bunu sen bize' diyebilir. Modern futbolda artık herkes kendini güncellemek zorunda. Biz de duran topları üzerine çok çalışıyoruz. Kocaeli'nin zaafı vardı arka bölgede. Buraya Agbadou'yu kaçırıp, güzel bir ortayla, golü bulduk. Çalıştığımız yerden bu meyveleri toplamak, inanın kulübede bazen abartılı sevinçler yapıyorsak özür dileriz hepinizden. Çalışılan yerden bu meyveyi toplamak insanı felaket bir mutluluk veriyor. Onun için, eğer abartılı bir sevinç yaptıysam da özür dilerim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı