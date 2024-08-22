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Beşiktaş, Lugano ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu Lugano karşısında 3-1 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayarak sahadan 3-3'lük beraberliğe razı oldu. Turu atlayan tarafı belirleyecek olan rövanş karşılaşması, 29 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında 3-1 öne geçmeyi başaran siyah-beyazlılar, skoru koruyamayınca sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

PERDEYİ GEDSON AÇTI

Beşiktaş, 21. dakikada golü buldu. Paulista'nın sol kanada uzun pasını düzgün kontrol eden Gedson Fernandes, topla ceza sahası içerisine girerek kalecinin kapattığı köşeye şutu gönderdi ve top ağlara gitti. Bu golle siyah-beyazlılar 1-0 öne geçti.

LUGANO SKORU EŞİTLEDİ

34. dakikada Lugano'nun sağ kanatta yaptığı güzel paslaşma sonucu ceza sahasına giren Uran Bislimi, vuruşunda Mert Günok'u mağlup etmeyi başardı ve durum 1-1'e geldi. ilk yarı da bu skorla tamamlandı.

GEDSON YENİDEN SAHNEDE

Rafa Silva'nın mükemmel topuk pasında ceza sahasında topla buluşan Gedson Fernandes, 52. dakika topu ağlara göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

MUSRATI FARKI 2'YE ÇIKARDI

Siyah-beyazlılar, bu golden 3 dakikada sonra Masuaku'nun kullandığı köşe vuruşunda Musrati'nin kafa golüyle farkı 2'ye çıkardı. Bu golle birlikte skor 3-1'e geldi.

LUGANO'DAN ANINDA CEVAP

Ev sahibi takım, Musrati'nin golünden hemen sonraki ilk atağında golü buldu. 56. dakikada ceza sahasının sağındaki boşluktan faydalanan Lugano'da Renato Steffen'in plasesiyle golü buldu ve fark yeniden 1'e indi.

PAULISTA KENDİ KALESİNE ATTI

63. dakikada sağ kanattan gelen Lugano, Zanotti'nin ceza sahası içine attığı pasta Paulista'nın ters bir vuruşla kendi ağlarını bulmasıyla skoru eşitledi. 11 dakikada 4 golün atıldığı müsabakada skor 3-3'e geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

RÖVANŞ NE ZAMAN?

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 29 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak. Bu maçın ardından play-off turunu geçen ekip, 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak Avrupa Ligi bileti alacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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