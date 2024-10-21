Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş'ın yıldızı Lyon ve Galatasaray maçlarında yok

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, kalecisi Mert Günok'un Konyaspor maçında omzundan sakatlandığını duyurdu. Mert, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Lyon maçı ve Süper Lig'deki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Beşiktaş, tecrübeli kalecisi Mert Günok'un Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Konyaspor maçında sakatlandığını açıkladı.

OMZUNDAN SAKATLANDI

Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Tümosan Konyaspor ile oynadığı müsabakadaki pozisyonda sol omzunda yaşadığı travma sonrası durumu değerlendirilen oyuncumuz Mert Günok un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol omuz üst kas grubunda (supraspinatus) tendon yaralanması saptanmıştır" denildi.

Beşiktaş'ın yıldızı Lyon ve Galatasaray maçlarında yok

LYON VE GALATASARAY MAÇLARINDA YOK

Mert Günok'un Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde oynayacağı Lyon maçında forma giyemeyecek. Tecrübeli kalecinin ayrıca, Galatasaray derbisinde de oynama ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi. Öten yandan sakatlığı bulunan bir diğer kaleci Ersin Destanoğlu da Lyon maçında oynayamayacak. Söz konusu karşılaşmada genç eldiven Göktuğ Baytekin'in kaleyi koruması bekleniyor.

Beşiktaş'ın yıldızı Lyon ve Galatasaray maçlarında yok

SEZON PERFORMANSI

Mert Günok, bu sezon Beşiktaş kalecisi 12 maçta korudu. Bu karşılaşmalarda kalesinde 13 gol gören 35 yaşındaki file bekçisi, 5 müsabakada ise kalesinde gole izin vermedi.

Beşiktaş'ın yıldızı Lyon ve Galatasaray maçlarında yok
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Galatasaray Mert Günok Konyaspor Beşiktaş Futbol Spor Lyon

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama

 3 kadının katili bakın kim çıktı! İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası

İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası

 Ne diyeceği merak konusuydu! Fahrettin Koca'dan günler sonra tepki çeken açıklama

Fahrettin Koca'dan günler sonra tepki çeken açıklama
Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar

Dördüz doğum sonrası dehşeti yaşayan annenin sözleri yürekleri dağladı
500

Yorumlar (1)

Sinan Bulduk:

8taş is coming..

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ersin Destanoğlu neden yok, sakat mı, cezalı mı? Mert Günok derbide yok mu, neden yok, sakat mı (Galatasaray Beşiktaş)? Mert Günok kaç maç yok? Benzine indirim gelecek mi? (22 Ekim Salı) 21-22 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi? Valencia Las Palmas maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Valencia Las Palmas maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Beşiktaş derbide Beşiktaş kalecisi Göktuğ Baytekin mi olacak? Nottingham Forest Crystal Palace maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Nottingham Forest Crystal Palace maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Prof. Dr. Devrim Özkan darp olayı nedir tutuklandı mı? Devrim Özkan darbettiği kadınlar kim? Göktuğ Baytekin kimdir, kaç yaşında? Göktuğ Baytekin hiç Süper Lig maçına çıktı mı? Bodrumspor Rizespor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bodrumspor Rizespor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.