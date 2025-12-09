Haberler

Beşiktaş'ın isyan ettiği pozisyonlarda karar doğru mu? Ünlü hakemler tereddütsüz görüş belirtti

Beşiktaş'ın isyan ettiği pozisyonlarda karar doğru mu? Ünlü hakemler tereddütsüz görüş belirtti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldığı maçta tartışmalı pozisyonlar oldu. Eski hakemler Trio programında bu pozisyonları yorumladılar. Gaziantep'in golü öncesi pozisyon üç hakeme göre ofsayt değil. Beşiktaş'ın penaltı beklentisi üç isme göre de 'net penaltı'. Gaziantep'in penaltı itirazı ise tartışmasız penaltı olarak değerlendirildi ve VAR'ın devreye girmemesi eleştirildi.

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldığı maçta tartışmalı kararlar damga vurdu. Eski hakemler Trio programında pozisyonları tek tek değerlendirdi.

GAZİANTEP FK'NIN GOLÜ ÖNCESİ OFSAYT VAR MI?

Beşiktaş'ın isyan ettiği pozisyonlarda karar doğru mu? Ünlü hakemler tereddütsüz görüş belirtti

Bülent Yıldırım:"Teknolojiye güvenmek zorundayım, gözüm beni yanıltıyor olabilir. Sistem ofsayt değil diyorsa öyledir."

Deniz Çoban:"Bu görüntüye göre bence bu pozisyon hizada ve hizada ofsayt olmuyor zaten, karar doğru."

Bahattin Duran:"3 boyutlu animasyona göre pozisyon net, ofsayt değil. Kamere görüntüleri yayıcı kuruluşa değil, VAR sistemine ait."

BEŞİKTAŞ'IN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Beşiktaş'ın isyan ettiği pozisyonlarda karar doğru mu? Ünlü hakemler tereddütsüz görüş belirtti

Bülent Yıldırım:"Sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar faul yani net penaltı. VAR için de yeterli kanıt var."

Deniz Çoban: "Kırmızılı oyuncu, beyazlı oyuncunun topa vurmasını engelliyor. Bence penaltı. Ancak VAR'ın karışabileceği bir pozisyon değil."

Bahattin Duran:"Devam kararı doğru değil bence de net penaltı. VAR müdahale edemez."

GAZİANTEP FK'NIN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Beşiktaş'ın isyan ettiği pozisyonlarda karar doğru mu? Ünlü hakemler tereddütsüz görüş belirtti

Deniz Çoban: "Ersin gelmiş kontrolsüz şekilde rakibine koluyla vurmuş. Topla da oynayamamış. Oyuncu olduğu yerde zıplarken Ersin ona gelmiş çarpmış. Bundan daha net penaltı var mı? İşte VAR buna karışacak. Hakem tamamen yanlış bir karar vermiş."

Bülent Yıldırım:"Pozisyon net penaltı. Ersin dağınık şekilde çıkmış, topla da oynayamamış. Rakibe bam diye vurmuş. Penaltı ve VAR müdahalesi gerekir."

Bahattin Duran: "Çok net, tartışmamsız. Kaleci topla oynayamadı geldi kontrolsüz bir şekilde Tayyip Talha'ya faul yaptı. Penaltı, sarı kart, VAR müdahalesi mutlaka olmalıydı."

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaşta olan ülkesinin parası TL ile eşitlenince kutlama yaptı

Savaşta olan ülkesinin parası TL ile eşitlenince kutlama yaptı
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
Talebi fark edip bir yıl önce başladı, koca bir ilçeyi müdavimi yaptı

Talebi fark edip bir yıl önce başladı, koca bir ilçeyi müdavimi yaptı
Savaşta olan ülkesinin parası TL ile eşitlenince kutlama yaptı

Savaşta olan ülkesinin parası TL ile eşitlenince kutlama yaptı
Otomobil devinden kritik Türkiye adımı! Vatandaşlar isteyecek onlar yapacak

Otomobil devinden bomba Türkiye hamlesi! Halk isteyecek onlar yapacak
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Osimhen, Monaco maçında tarihi rekora koşuyor

Alarmları kurun! Bu akşam tek başına tarih yazabilir
Zeynep Bastık, video yayılınca açıklama yaptı: Kendisi babam değil

Ünlü şarkıcı, video yayılınca açıklama yaptı: Kendisi babam değil
İstanbul'a yeni bir ilçe mi geliyor? Gündem olan iddiaya resmi yanıt

İsmi bile belliydi! İstanbul'a yeni bir ilçe mi geliyor?
Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı neden tutuklandı? İşte bahis oynanan maçlar

2 yıldız futbolcu neden tutuklandı? İşte bahis oynanan maçlar
İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! Kar kalınlığı 18 santime ulaştı

İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! 18 santime ulaştı
İşte Metehan Balcı'nın savcılık ifadesi

Metehan'ın bir itirafı, Galatasaray'da ortalığı karıştıracak
title