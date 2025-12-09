Beşiktaş'ın isyan ettiği pozisyonlarda karar doğru mu? Ünlü hakemler tereddütsüz görüş belirtti

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldığı maçta tartışmalı kararlar damga vurdu. Eski hakemler Trio programında pozisyonları tek tek değerlendirdi.

GAZİANTEP FK'NIN GOLÜ ÖNCESİ OFSAYT VAR MI?

Bülent Yıldırım:"Teknolojiye güvenmek zorundayım, gözüm beni yanıltıyor olabilir. Sistem ofsayt değil diyorsa öyledir."

Deniz Çoban:"Bu görüntüye göre bence bu pozisyon hizada ve hizada ofsayt olmuyor zaten, karar doğru."

Bahattin Duran:"3 boyutlu animasyona göre pozisyon net, ofsayt değil. Kamere görüntüleri yayıcı kuruluşa değil, VAR sistemine ait."

BEŞİKTAŞ'IN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Bülent Yıldırım:"Sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar faul yani net penaltı. VAR için de yeterli kanıt var."

Deniz Çoban: "Kırmızılı oyuncu, beyazlı oyuncunun topa vurmasını engelliyor. Bence penaltı. Ancak VAR'ın karışabileceği bir pozisyon değil."

Bahattin Duran:"Devam kararı doğru değil bence de net penaltı. VAR müdahale edemez."

GAZİANTEP FK'NIN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Deniz Çoban: "Ersin gelmiş kontrolsüz şekilde rakibine koluyla vurmuş. Topla da oynayamamış. Oyuncu olduğu yerde zıplarken Ersin ona gelmiş çarpmış. Bundan daha net penaltı var mı? İşte VAR buna karışacak. Hakem tamamen yanlış bir karar vermiş."

Bülent Yıldırım:"Pozisyon net penaltı. Ersin dağınık şekilde çıkmış, topla da oynayamamış. Rakibe bam diye vurmuş. Penaltı ve VAR müdahalesi gerekir."

Bahattin Duran: "Çok net, tartışmamsız. Kaleci topla oynayamadı geldi kontrolsüz bir şekilde Tayyip Talha'ya faul yaptı. Penaltı, sarı kart, VAR müdahalesi mutlaka olmalıydı."