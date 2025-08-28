Beşiktaş'ın 192. yabancı futbolcusu Tiago Djalo oldu
Beşiktaş'ın İtalyan temsilcisi Juventus'tan transfer ettiği savunma oyuncusu Tiago Djalo, siyah-beyazlı takımın tarihindeki 192. yabancı futbolcu oldu.
Beşiktaş, bugüne dek 55 farklı ülkeden 191 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Djalo ile 3 yıllık kontrat yaptı. 25 yaşındaki stoper, siyah-beyazlı ekibin tarihindeki 12. Portekizli toplamda ise 192. yabancı oyuncu oldu.
Kariyeri
Metralhas ve Damaiense altyapılarında forma giyen Tiago Djalo, 2013 yılında Sporting Lizbon'e katıldı.
Sporting'de alt yaş kategorilerinde yaklaşık 6 yıl forma giyen savunma oyuncusu, Ocak 2019'da İtalyan ekibi Milan ile sözleşme imzaladı ancak burada da A takımda şans bulamadı.
Djalo, Ağustos 2019'da ise Fransız ekibi Lille transfer olurken Fransa kariyerinde 4 sezonda toplam 102 maçta forma giydi ve 3 gol attı. Lille'deki macerasının ardından Ocak 2024'te İtalya takımlarından Juventus'a transfer olan Djalo, burada sadece 1 maçta görev yaptı.
Geçen sezon başında ülkesine kiralık olarak Porto ile dönen Djalo, 17 maçta forma giydi. Tecrübeli stoper, söz konusu maçlarda 2 gol kaydetti.
Kiralık sözleşmesi bittikten sonra Juventus'a dönen Tiago Djalo, savunmaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın tercihi oldu.
Beşiktaş tarihindeki 12. Portekizli futbolcu
Tiago Djalo, siyah-beyazlı kulübün tarihindeki 12. Portekizli futbolcu oldu.
Beşiktaş'ta daha önce Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Joao Mario siyah-beyazlı formayı giydi.
Djalo, Beşiktaş formasını giyecek 12. Portekizli futbolcu olacak.
Mevcut takımdaki 3. Portekizli
Tiago Djalo, Beşiktaş'ın mevcut kadrosundaki 3. Portekizli oyuncu oldu.
Siyah-beyazlıların yeni transferi Djalo, Joao Mario ve Rafa Silva'nın ardından takımın 3. Portekizlisi olarak dikkati çekiyor.
Lille'de Türk futbolcularla kupa sevinci yaşadı
Tiago Djalo, Fransız ekibi Lille ile 2020-2021 sezonunda Fransa Ligue 1'de mutlu sona ulaştı.
Portekizli futbolcu bu başarıya uzanırken Lille'de ise Türk futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, takımın kilit oyuncularındandı. Sezon sonunda şampiyon olan Lille'in önemli isimlerinden olan Djalo, tüm kulvarlarda 24 karşılaşmada forma giydi.
Djalo, Türk oyuncularla kariyerinin ilk lig zaferini yaşadı.
Tiago Djalo'nun Fransa Ligue 1'de şampiyonluğunun yanı sıra 1 Fransa Süper Kupası ve Juventus'la ise 1 İtalya Kupası zaferi bulunuyor.
Geçen sezonki performansı
Tiago Djalo, geçen sezonu ülkesi ekiplerinden Porto'da kiralık olarak geçirdi.
Porto'da tüm kulvarlarda 17 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 2 kez rakip ağları havalandırdı.
Djalo, sezon sonunda ise takımı Juventus'a geri döndü.
İlk kez Türkiye maçından önce kadroya çağrıldı
Yeni transfer Tiago Djalo, Portekiz Milli Takımı formasını daha önce 1 kez giydi.
Djalo, Beşiktaş'ın da eski teknik direktörü olan Fernando Santos tarafından ilk kez 2022'de Türkiye maçından önce aday kadroya davet edildi. Yine siyah-beyazlı eski bir oyuncu Pepe'nin yerine kadroya çağrılan Djalo, Portekiz'in Dünya Kupası play-off yarı finalinde ay-yıldızlılar karşısında 3-1 kazandığı müsabakada yedek bekledi.
Tecrübeli oyuncu, Portekiz Milli Takımı formasını ise 18 Kasım 2024'te Roberto Martinez döneminde sırtına geçirdi. UEFA Uluslar A Ligi'nde Portekiz'in Hırvatistan ile oynadığı maçta Tiago Djalo, 63. dakikada oyuna dahil oldu.
Djalo, Portekiz formasını ise alt yaş kategorilerinde ise birçok kez giymeyi başardı.
Yeni sezonun 8. transferi
Portekizli oyuncu Tiago Djalo, Beşiktaş'ın bu sezonki 8. transferi oldu.
Siyah-beyazlılar transfer döneminde bugüne kadar David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure ve Tiago Djalo ile sözleşme imzaladı.
Beşiktaş'ın yabancı futbolcuları
Beşiktaş'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:
|Ülke
|Sayı
|Futbolcular
|Brezilya
|24
|Ronaldo Guiaro, Marinho, Amaral, Zago, Ailton, Jose Kleberson, Ricardinho, Bobo, Marcio Nobre, Rodrigo Tabata, Marco Aurelio, Sidnei, Dentinho, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Vagner Love, Douglas Pereira, Welinton Souza Silva, Josef de Souza, Alex Teixeira, Gabriel Paulista
|Almanya
|13
|Raimond Aumann, Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai
|Portekiz
|12
|Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Tiago Djalo
|Yugoslavya
|10
|Milonja Kalicanin, Djordje Milic, Sava Paunovic, Zlatan Arnautovic, Dzevad Secerbegovic, Mirsad Kovacevic, Rade Paprica, Milos Jurkovic, Rade Zalad, Mitar Mrkela
|Romanya
|8
|Lica Nunweiller, Cornel Popa, Ion Barbu, Radu Niculescu, Daniel Pancu, Marius Maldarasanu, Adrian Ilie, Alexandru Maxim
|İngiltere
|8
|Les Ferdinand, Alan Walsh, Robert McDonald, Dele Alli, Nathan Redmond, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Tammy Abraham
|İspanya
|7
|Juanfran, Guti Hernandez, Alexis Delgado, Fabri, Alvaro Negredo, Victor Ruiz, Javi Montero
|Hırvatistan
|7
|Marjan Mrmic, Vedran Runje, Gordon Schildenfeld, Anthony Seric, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Ante Rebic
|Fransa
|5
|Pascal Nouma, Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin, Valentin Rosier
|Norveç
|5
|Ronny Johnsen, Thomas Myhre, Arild Stavrum, John Carew, Jonas Svensson
|Nijerya
|5
|Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu, Michael Eneramo, Wilfred Ndidi
|Bosna Hersek
|4
|Sead Halilagic, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Amir Hadziahmetovic
|Gana
|4
|Daniel Opare, Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah, Daniel Amartey
|Kamerun
|4
|Dany Nounkeu, Vincent Aboubakar, Georges-Kevin N'Koudou, Jean Onana
|Arjantin
|4
|Osvaldo Nartallo, Matias Delgado, Federico Higuain, Jose Sosa
|İtalya
|4
|Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile, Cher Ndour
|Çekya
|4
|Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok, David Jurasek
|Hollanda
|3
|Ryan Babel, Jeremain Lens, Wout Weghorst
|Kolombiya
|3
|Oscar Cordoba, Pedro Franco, Elan Ricardo
|Demokratik Kongo Cumhuriyeti
|3
|Fabrice N'Sakala, Jackson Muleka, Arthur Masuaku
|Polonya
|3
|Adam Zejer, Jaroslaw Bako, Kaan Dobra
|Senegal
|3
|Lamine Diatta, Mamadou Niang, Demba Ba
|Şili
|3
|Rodrigo Tello, Gary Medel, Enzo Roco
|İsveç
|2
|Mattias Asper, Alexander Milosevic
|Sırbistan
|2
|Dusko Tosic, Adem Ljajic
|ABD
|2
|Jermaine Jones, Tyler Boyd
|Bulgaristan
|2
|Zlatko Yankov, Yordan Letchkov
|Fas
|2
|Jamal Sellami, Romain Saiss
|Finlandiya
|2
|Tommy Lindholm, Atik İsmail
|İskoçya
|2
|Ian Wilson, Allan McGregor
|Kanada
|2
|Atiba Hutchinson, Cyle Larin
|Macaristan
|2
|Tibor Szalay, Joe Erwin Kuzman
|Mısır
|2
|Ahmed Hassan, Muhammed Elneny
|Peru
|2
|Francesco Manassero, Guillermo del Solar
|Slovakya
|2
|Miroslav Karhan, Filip Holosko
|Fildişi Sahilleri
|2
|Eric Bailly, Badra Cisse
|Mali
|2
|Abdoulay Diaby, El Bilal Toure
|Arnavutluk
|1
|Ernest Muçi
|Belçika
|1
|Michy Batshuayi
|Cezayir
|1
|Rachid Ghezzal
|Danimarka
|1
|Peter Kjaer
|Ekvador
|1
|Keny Arroyo
|Ermenistan
|1
|Aras Özbiliz
|Gambiya
|1
|Omar Colley
|Gine
|1
|Souleymane Youla
|Güney Afrika
|1
|Fani Madida
|İzlanda
|1
|Eyjolfur Sverrisson
|Japonya
|1
|Shinji Kagawa
|Kazakistan
|1
|Bahtiyar Zaynutdinov
|Kosova
|1
|Milot Rashica
|Libya
|1
|Moatasem Al-Musrati
|Rusya
|1
|Dmitriy Khlestov
|Tunus
|1
|Zoubaier Baya
|Ukrayna
|1
|Denis Boyko
|Yeşil Burun Adaları
|1
|Bebe
Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.